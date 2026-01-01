Alguer.it
Cor 8:55
Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate
Due macchine a fuoco in pieno giorno nel centro città. Dopo l´ultimo caso di via Mazzini, cresce la paura ad Alghero: le fiamme hanno interessato perfino la palazzina e distrutto le vetrate del portone d´ingresso: indagini in corso
Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate

ALGHERO - Cresce la paura ad Alghero all'indomani dell'ennesima auto bruciata [GUARDA]. Nessuna conferma pubblica dalle forze di polizia, ma l'ultimo caso di auto incendiate lascia poco spazio ai dubbi. Secondo le uniche indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori, le fiamme sarebbero partite dalla gomme di uno dei due mezzi regolarmente parcheggiati e poi divorati dal rogo. In pieno centro, in una delle vie più popolate di Alghero, la centralissima via Mazzini. Le fiamme hanno poi interessato la facciata di una palazzina, mandando in frantumi la vetrata del portone d'ingresso. Inutile sottolineare che tra i commercianti, ma anche tra gli abitanti della cittadina catalana di Sardegna, in molti s'interrogano sul perchè di questa scia ininterrotta di atti incendiari. Soltanto pochi giorni fa una bomba carta aveva devastato il portone di un condominio in via Venezia e un’auto la stessa notte era stata incendiata nel quartiere di Sant’Agostino.

16:42
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro
Paura in via Mazzini ad Alghero nel primo pomeriggio di oggi: a fuoco due macchine regolarmente parcheggiate tra la carreggiata e il marciapiede: interessato il palazzo. Sul posto i vigili del fuoco: le immagini dei soccorsi
10 gennaio
Burrasca, niente navi a Porto Torres
9 gennaio
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro
10 gennaio
Rugby, ricorso al Tar per Maria Pia



