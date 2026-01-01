Cor 9:09 Fuoco nei pressi dell´aeroporto: 14 auto distrutte Sul posto le forze dell´ordine nel tentativo di capire con esattezza l´origine delle fiamme. Vigili del fuoco in azione con l´aiuto ed il supporto di un mezzo da Sassari. Le immagini dei soccorsi mentre cresce la preoccupazione sul territorio



ALGHERO - Un vero e proprio inferno quello divampato intorno alle ore 4 di questa mattina (sabato) ad Alghero, nei pressi dell’aeroporto Riviera del Corallo. L'incendio ha coinvolto numerose autovetture, per un totale di 14 mezzi interessati dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero, con il supporto dalla sede centrale di Sassari con un’autobotte. Grazie al rapido intervento, è stato possibile contenere l’incendio e mettere in salvo alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze che sarebbero state con ogni probabilità coinvolte dal rogo. Presenti sul posto anche i Carabinieri, impegnati nella gestione e nel coordinamento della viabilità nella zona.



