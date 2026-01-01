Alguer.it
Cor 18:55
Sassari: cortocircuito e l´auto prende fuoco
L´allarme è scattato quando il conducente, durante la normale marcia, ha avvertito del fumo fuoriuscire dall´abitacolo. provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco
Sassari: cortocircuito e l´auto prende fuoco

SASSARI - Nel pomeriggio di oggi (venerdì), una squadra operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Sassari è intervenuta in via Lago di Baratz a seguito di un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito. L'allarme è scattato quando il conducente, durante la normale marcia, ha avvertito del fumo fuoriuscire dall'abitacolo. Secondo i primi rilievi effettuati dal personale accorso sul posto, il rogo avrebbe avuto origine da un cortocircuito nell'impianto elettrico del veicolo. Fortunatamente non si segnalano feriti.
