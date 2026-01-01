Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariCronacaIncendi › Sassari: palazzina in fiamme, feriti
Cor 9:43
Sassari: palazzina in fiamme, feriti
Via Canepa: Due persone dell’appartamento soprastante sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti, i restanti occupanti dello stabile sono stati evacuati per la presenza di fumo
Sassari: palazzina in fiamme, feriti

SASSARI - Questa notte, intorno all'una di domenica le squadre della centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenute in via Canepa, a seguito di un incendio divampato all’interno di un’abitazione al piano terra. Sul posto hanno operato due squadre che hanno lavorato a lungo per evitare che i danni si propagassero all’intero appartamento.

Due persone dell’appartamento soprastante sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti, i restanti occupanti dello stabile sono stati evacuati per la presenza di fumo in tutto l’edificio e sono potuti rientrare all'interno delle loro abitazioni dopo lo spegnimento dell'incendio e la bonifica dal fumo. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.
29 gennaio
Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
1 febbraio
Parco, al direttore ci pensa un Commissario
1 febbraio
Patta saluta, Medicina Sportiva a rischio



