Cor 9:43 Sassari: palazzina in fiamme, feriti Via Canepa:



SASSARI - Questa notte, intorno all'una di domenica le squadre della centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenute in via Canepa, a seguito di un incendio divampato all’interno di un’abitazione al piano terra. Sul posto hanno operato due squadre che hanno lavorato a lungo per evitare che i danni si propagassero all’intero appartamento.



Due persone dell’appartamento soprastante sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti, i restanti occupanti dello stabile sono stati evacuati per la presenza di fumo in tutto l’edificio e sono potuti rientrare all'interno delle loro abitazioni dopo lo spegnimento dell'incendio e la bonifica dal fumo. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.