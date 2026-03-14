Cor 11:00 Inferno di fuoco, indagini a tutto campo Si scrutano le immagini dei sistemi di sorveglianza nel tentativo di risalire alla causa dell´incendio che nei giorni scorsi ha mandato in fumo 14 automobili dell´autonoleggio nei pressi dell'aeroporto di Alghero: danni per circa 300mila euro



ALGHERO - Indagini in tutte le direzioni, con accertamenti tecnici e verifiche sugli impianti di video-sorveglianza: inquirenti a lavoro da giorni per capire ed accertare le cause dell’incendio che, poco prima dell’alba di sabato, ha mandato in fumo quattordici veicoli di proprietà della società salernitana di noleggio auto Galdieri Rent, parcheggiate nei pressi dell’aeroporto internazionale di Alghero. Al momento non si esclude alcuna pista: il valore dei mezzi distrutti dal rogo è di circa 300mila euro. L’incendio, non un caso isolato, e l’incertezza sulle cause stanno creando comprensibile preoccupazione ad Alghero dove negli ultimi tempi ci sono stati altri attentati incendiari.