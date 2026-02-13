Cor 12:00 Scia di fuoco: Tre auto in fumo a Sorso Non si registrano feriti. Sul posto i Carabinieri di Sorso che hanno avviato le indagini. Il fatto introno alle 6.30 di mattina in via Tuveri



SORSO - Fuoco a Sorso questa mattina, intorno alle 6.30. Provvidenziale l'intervento di una squadra della Sede centrale dei vigili del fuoco in Via Tuveri per un incendio autovettura. Nonostante il rapido intervento, la squadra non ha potuto evitare che le fiamme si propagassero alle due auto vicine. Non si registrano feriti. Sul posto i Carabinieri di Sorso che hanno avviato le indagini.