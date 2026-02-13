Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariCronacaIncendi › Scia di fuoco: Tre auto in fumo a Sorso
Cor 12:00
Scia di fuoco: Tre auto in fumo a Sorso
Non si registrano feriti. Sul posto i Carabinieri di Sorso che hanno avviato le indagini. Il fatto introno alle 6.30 di mattina in via Tuveri
Scia di fuoco: Tre auto in fumo a Sorso

SORSO - Fuoco a Sorso questa mattina, intorno alle 6.30. Provvidenziale l'intervento di una squadra della Sede centrale dei vigili del fuoco in Via Tuveri per un incendio autovettura. Nonostante il rapido intervento, la squadra non ha potuto evitare che le fiamme si propagassero alle due auto vicine. Non si registrano feriti. Sul posto i Carabinieri di Sorso che hanno avviato le indagini.
13/2/2026
15 febbraio
Alghero, controlli a tappeto in città. Carabinieri: 67 fermi e 31 auto
12 febbraio
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
14 febbraio
Ecocentri: apertura non-stop ad Alghero



