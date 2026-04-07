S.A. 12:06 «Pulizie posidonia nel rispetto della legge» L’assessore all’ambiente Raniero Selva in replica alle osservazioni sulle modalità di esecuzione della pulizia delle spiagge da parte del coordinamento cittadino della Lega







«La legge – spiega – non consente l’uso di mezzi cingolati. Ed è quello che si sta facendo, in ossequio alla norma, utilizzando anche mezzi con cingoli gommati, nel pieno rispetto dell’art. 6 e in continuità con le modalità di esecuzione consolidate e autorizzate. Anche l’inizio delle operazioni di pulizia degli arenili, adempimento impegnativo che in questi anni è stato svolto con tempismo ed efficacia seppur in presenza di cumuli di posidonia straordinari, come nel caso della stagione in corso, si avvia verso il periodo in cui si cominciano a vedere i risultati». «Le operazioni di spostamento sono codificate dalla norma – afferma ancora l’assessore – il cui inizio è previsto a partire dal 1 aprile, a ridosso della Pasqua, tradizionalmente periodo di avvio della stagione turistica. Nonostante pochissimo tempo a disposizione, siamo riusciti per Pasqua a ripulire un tratto consistente di arenile, nel segmento del Lido».



E conclude l'esponente della Giunta Cacciotto: «Proseguiamo ora con i lavori, sicuri che come ogni stagione avremo a disposizione le nostra spiagge accoglienti e pulite, nel rispetto delle leggi e con un plauso all’Ufficio Ambiente del Comune che con grande impegno e competenza segue costantemente lo svolgersi delle attività. Per quanto riguarda l’impianto di San Marco, l’Amministrazione è in costante contatto con il Cips, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ieri l’Assessore Selva ha svolto al riguardo un sopralluogo insieme ai tecnici e al dirigente del settore, per verificare i tempi della procedura di apertura del centro, che sarà debitamente comunicata in tempi brevi». ALGHERO - «La gestione virtuosa della posidonia ad Alghero è un modello riconosciuto e replicato nell’ambito del G20 spiagge per il riuso della sabbia. La pulizia dei litorali è un elemento che compone il quadro della gestione, che passa anche attraverso i procedimenti amministrativi stringenti alla base dell’appalto. L’attuale servizio di gestione degli arenili di libera fruizione del Comune di Alghero è stato affidato nel giugno 2022 e poi prorogato per ulteriori tre anni nel febbraio 2025. La Lega dovrebbe conoscere bene quali sono i termini dell’appalto, avviato nel corso della precedente amministrazione e orientato dalla Legge Regionale n. 1 del 21 febbraio 2020, con il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais», spiega l’assessore all’ambiente Raniero Selva in replica alle osservazioni sulle modalità di esecuzione della pulizia delle spiagge da parte del coordinamento cittadino della Lega [ LEGGI ].«La legge – spiega – non consente l’uso di mezzi cingolati. Ed è quello che si sta facendo, in ossequio alla norma, utilizzando anche mezzi con cingoli gommati, nel pieno rispetto dell’art. 6 e in continuità con le modalità di esecuzione consolidate e autorizzate. Anche l’inizio delle operazioni di pulizia degli arenili, adempimento impegnativo che in questi anni è stato svolto con tempismo ed efficacia seppur in presenza di cumuli di posidonia straordinari, come nel caso della stagione in corso, si avvia verso il periodo in cui si cominciano a vedere i risultati». «Le operazioni di spostamento sono codificate dalla norma – afferma ancora l’assessore – il cui inizio è previsto a partire dal 1 aprile, a ridosso della Pasqua, tradizionalmente periodo di avvio della stagione turistica. Nonostante pochissimo tempo a disposizione, siamo riusciti per Pasqua a ripulire un tratto consistente di arenile, nel segmento del Lido».E conclude l'esponente della Giunta Cacciotto: «Proseguiamo ora con i lavori, sicuri che come ogni stagione avremo a disposizione le nostra spiagge accoglienti e pulite, nel rispetto delle leggi e con un plauso all’Ufficio Ambiente del Comune che con grande impegno e competenza segue costantemente lo svolgersi delle attività. Per quanto riguarda l’impianto di San Marco, l’Amministrazione è in costante contatto con il Cips, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ieri l’Assessore Selva ha svolto al riguardo un sopralluogo insieme ai tecnici e al dirigente del settore, per verificare i tempi della procedura di apertura del centro, che sarà debitamente comunicata in tempi brevi».