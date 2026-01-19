Alguer.it
Cor 9:33
Daga a Forza Italia: non fa politica è cialtroneria
L´assessore e segretario cittadino del Partito democratico di Alghero, Enrico Daga, pubblica una foto delle aree esterne del Palazzo dei Congressi ripulite dalla plastica e poi spara a zero contro Forza Italia
Daga a Forza Italia: non fa politica è cialtroneria

ALGHERO - «Prima hanno urlato al “disastro ambientale”, come succede dalle parti di Bangkok, poi quando l’area è stata liberata, provano a intestarsi il merito. Come se avessimo avuto bisogno della mosca cocchiera a ricordarcelo. Questa non è politica, è cialtroneria in purezza». L'assessore e segretario del partito democratico di Alghero, Enrico Daga, pubblica una foto delle aree esterne del Palazzo dei Congressi ripulite dalla plastica e poi spara a zero contro Forza Italia Alghero (senza mai nominarla).

«Abbiamo gestito una fase temporanea con strumenti d’urgenza per garantire decoro e continuità del servizio, programmando. In altre parole abbiamo evitato di sommergere le vie di Alghero di plastica come è successo in altre città d'Italia. La città merita serietà, non sciacallaggio» scrive Enrico Daga a chi, nelle ultime settimane, aveva portato all'attenzione della città i rischi connessi all'utilizzo delle aree esterne del Palacongressi quali deposito di rifiuti per poi sottolineare «con soddisfazione» la decisione dell’Amministrazione algherese di intervenire e rimuovere i cumuli di plastica.
19/1/2026
Rimossa la plastica dal Palacongressi: plauso
«È anche la dimostrazione concreta che l’azione di controllo, di stimolo e di denuncia svolta dall’opposizione consiliare non solo è legittima, ma è necessaria affinché l’Amministrazione operi sempre nell’interesse dei cittadini e del territorio»
9/1Palazzo dei Congressi una discarica di plastica
7/1«Carrello in mare, gesto vergognoso»
23/12Predda Niedda indecorosa: pulizia
17/12Emergenza plastica, sostegno a Selva
15/12Discarica a Maria Pia: sconcerto
12/11Rifiuti e spaccio alla Pivarada. Residenti: vogliamo vivere sereni
12/11Denuncia: terreno scempio in Via Costa
26/9Discarica abusiva nell’ex comunità: denunce
15/9 «Situazione vergognosa nella pineta del Calich»
15/9Degrado all’ex Cotonificio e caos in via Marconi
