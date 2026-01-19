Cor 9:33 Daga a Forza Italia: non fa politica è cialtroneria L´assessore e segretario cittadino del Partito democratico di Alghero, Enrico Daga, pubblica una foto delle aree esterne del Palazzo dei Congressi ripulite dalla plastica e poi spara a zero contro Forza Italia







«Abbiamo gestito una fase temporanea con strumenti d’urgenza per garantire decoro e continuità del servizio, programmando. In altre parole abbiamo evitato di sommergere le vie di Alghero di plastica come è successo in altre città d'Italia. La città merita serietà, non sciacallaggio» scrive Enrico Daga a chi, nelle ultime settimane, aveva portato all'attenzione della città i rischi connessi all'utilizzo delle aree esterne del Palacongressi quali deposito di rifiuti per poi sottolineare «con soddisfazione» la decisione dell’Amministrazione algherese di intervenire e rimuovere i cumuli di plastica. ALGHERO - «Prima hanno urlato al “disastro ambientale”, come succede dalle parti di Bangkok, poi quando l’area è stata liberata, provano a intestarsi il merito. Come se avessimo avuto bisogno della mosca cocchiera a ricordarcelo. Questa non è politica, è cialtroneria in purezza». L'assessore e segretario del partito democratico di Alghero, Enrico Daga, pubblica una foto delle aree esterne del Palazzo dei Congressi ripulite dalla plastica e poi spara a zero contro Forza Italia Alghero (senza mai nominarla).«Abbiamo gestito una fase temporanea con strumenti d’urgenza per garantire decoro e continuità del servizio, programmando. In altre parole abbiamo evitato di sommergere le vie di Alghero di plastica come è successo in altre città d'Italia. La città merita serietà, non sciacallaggio» scrive Enrico Daga a chi, nelle ultime settimane, aveva portato all'attenzione della città i rischi connessi all'utilizzo delle aree esterne del Palacongressi quali deposito di rifiuti per poi sottolineare «con soddisfazione» la decisione dell’Amministrazione algherese di intervenire e rimuovere i cumuli di plastica.