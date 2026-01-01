Alguer.it
Cor 11:15
Sennori: Stop alla plastica a scuole
La Giunta comunale, presieduta dal sindaco, Nicola Sassu, ha approvato un progetto mirato a ridurre l’uso della plastica monouso nelle scuole e negli edifici pubblici comunali, attraverso l’installazione di colonnine a ultrafiltrazione
Sennori: Stop alla plastica a scuole

SENNORI - Proseguendo nelle azioni in favore della tutela dell’ambiente e per la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali e il ricorso a pratiche sostenibili, la Giunta comunale, presieduta dal sindaco, Nicola Sassu, ha approvato un progetto mirato a ridurre l’uso della plastica monouso nelle scuole e negli edifici pubblici comunali, attraverso l’installazione di colonnine a ultrafiltrazione per l’erogazione di acqua potabile, e la distribuzione di borracce riutilizzabili personalizzate. In questo modo si vuole limitare e far progressivamente scomparire dalle scuole e dagli uffici comunale l’uso di bottigliette di plastica, in modo da ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti plastici prodotti, considerato anche che solo gli alunni della scuola sono circa 500 e che fanno largo uso di bottigliette di plastica per il consumo dell’acqua.

«La nostra Amministrazione è da sempre attenta alle problematiche ambientali. Con questa iniziativa, oltre a sensibilizzare i cittadini verso pratiche di sostenibilità, miriamo a ridurre la produzione di rifiuti plastici, delle movimentazioni logistiche associate, e quindi delle emissioni di CO2 nell’ambiente, e, di conseguenza, ad abbassare i relativi costi di smaltimento», dichiara il sindaco, Nicola Sassu, ringraziando il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Sorso-Sennori, per avere accolto favorevolmente l’iniziativa, e gli assessori comunali Pina Pazzola e Michele Soggia per il fattivo impegno nel mettere a punto il progetto. Le colonnine a ultrafiltrazione che saranno installate in tutti i plessi scolastici e negli uffici del Comune, garantiscono l’erogazione di acqua sicura, controllata e di qualità. I filtri di cui sono dotate non alterano in alcun modo le caratteristiche organolettiche, e quindi il sapore, né la composizione chimica dell’acqua, e saranno periodicamente sostituiti per mantenere la buona funzionalità del sistema di filtraggio.

Insieme con l’installazione delle colonnine l’Amministrazione provvederà all’acquisto e distribuzione di borracce riutilizzabili personalizzate con il logo del Comune e l’incisione del nome del destinatario. Queste borracce saranno composte di materiali di alta qualità, tali da garantire una lunga durabilità: acciaio ad altissima resistenza alla corrosione, struttura sottovuoto a triplo strato con doppia parete (acciaio, rame, acciaio), rivestimento interno in ceramica privo di metalli o sostanze nocive, esterno in acciaio inox resistente a urti e graffi. Saranno consegnate agli alunni delle scuole, agli insegnanti, al personale scolastico, ai dipendenti comunali, ai membri del Consiglio comunale, a tutte i lavoratori che operano nelle strutture comunali, alla Compagnia barracellare, alla Stazione dei carabinieri, all’Avis di Sennori e alla Scuola di musica.
