Ecobox e roditori anche in inverno

Alguer.itnotiziealgheroCronacaInquinamentoEcobox e roditori anche in inverno
M.S. 11:00
Stesse scene si ripetono dappertutto. Nonostante la quasi totalità delle attività algheresi risultino chiuse, gli ecobox rimangono ricettacolo di rifiuti e nessuno se ne accorge
ALGHERO - Che ad Alghero la "partita" contro gli incivili fosse durissima da vincere per l'Amministrazione comunale si era inteso ormai da tempo. Se poi, perfino il 26 gennaio - con la quasi totalità dei pubblici esercizi chiusi e sbarrati - non si riesce a garantire un minimo di decoro in prossimità dei numerosi ecobox disseminati in città, converrebbe iniziare a capire che qualcosa continua ad andare per il verso sbagliato. Lo scenario è sempre il medesimo: gli ecobox risultano ricettacolo di rifiuti impropri e con essi di roditori indesiderati e blatte, ma nessuno se ne accorge. Capita così dappertutto: via Kennedy, Piazza Sulis, via Majorca, Via Cagliari. Ma l'elenco sarebbe davvero lungo. Nella foto inviata da un residente «lo spettacolo a cui si assiste quotidianamente, inverno ed estate», all'angolo dell'Istituto Alberghiero (ma scene peggiori è possibile ammirare nella micro-discarica presente da anni nella piazzetta poco più in giù oppure nel cuore della città).
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
26 gennaio
«La rottamazione non è in vigore, si prosegue»
25 gennaio
Olmedo: schianto nella notte



