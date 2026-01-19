|
|
Cor
21:49
Selva reagisce e si scaglia su Tedde (Fi)
L´assessore all´Ambiente del comune di Alghero, Raniero Selva, contrattacca stizzito alla denuncia di Forza Italia sulla discarica di sfalci presente a ridosso dell´Istituto Professionale della Pietraia: «Che pena e che pochezza di argomenti»
ALGHEFRO - «Non si rassegna e non sa distinguere i rifiuti dagli sfalci. Che pena e che pochezza di argomenti. Se fosse stato attento all’ambiente non ci sarebbero stati i siti di accumulo della posidonia sul Lungomare Barcellona, Cuguttu e Fertilia, che con pazienza e senso di responsabilità stiamo eliminando. Ulteriore attenzione avrebbe dovuto mettere per la marea gialla quando amministrava la città, e che puntualmente si presenta nel periodo estivo per buona pace dell’immagine e del mare cristallino. Ecchecavolo. Se ne faccia una ragione. La scelta dei cittadini è stata inequivocabile e ha bocciato il suo ritorno». L'assessore all'Ambiente del comune di Alghero, Raniero Selva, reagisce con veemenza e contrattacca stizzito alla denuncia di Forza Italia sulla discarica di sfalci presente a ridosso dell'Istituto Professionale della Pietraia e punta il leader Azzurro ed ex sindaco Marco Tedde [LEGGI
].
|
|
|
|
|
|
17:22
Si è riunita stamani, martedì 20 gennaio, a Porta Terra la Commissione Consiliare Ambiente del comune di Alghero per discutere delle fasi che hanno portato a depositare temporaneamente la plastica raccolta in città tra fine novembre e metà dicembre, alla creazione del deposito temporaneo che domenica scorsa, con l’ultimo dei trasporti in programma, è stato completamente bonificato
|
|
|
12:22
Residui di potatura altamente infiammabili vicino alle professionali. Il gruppo Forza Italia Alghero durissimo sull´ultimo caso di mala-gestione dei rifiuti: «la città merita sicurezza, decoro, legalità e rispetto delle regole. Quello che sta accadendo è l’esatto contrario: un fallimento politico che non può più essere nascosto»
|
|
|
9:33
L´assessore e segretario cittadino del Partito democratico di Alghero, Enrico Daga, pubblica una foto delle aree esterne del Palazzo dei Congressi ripulite dalla plastica e poi spara a zero contro Forza Italia
|
|
|
19/1/2026
«È anche la dimostrazione concreta che l’azione di controllo, di stimolo e di denuncia svolta dall’opposizione consiliare non solo è legittima, ma è necessaria affinché l’Amministrazione operi sempre nell’interesse dei cittadini e del territorio»
|
|
20 gennaio 20 gennaio 20 gennaio