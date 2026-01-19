Cor 21:49 Selva reagisce e si scaglia su Tedde (Fi) L´assessore all´Ambiente del comune di Alghero, Raniero Selva, contrattacca stizzito alla denuncia di Forza Italia sulla discarica di sfalci presente a ridosso dell´Istituto Professionale della Pietraia: «Che pena e che pochezza di argomenti»



ALGHEFRO - «Non si rassegna e non sa distinguere i rifiuti dagli sfalci. Che pena e che pochezza di argomenti. Se fosse stato attento all’ambiente non ci sarebbero stati i siti di accumulo della posidonia sul Lungomare Barcellona, Cuguttu e Fertilia, che con pazienza e senso di responsabilità stiamo eliminando. Ulteriore attenzione avrebbe dovuto mettere per la marea gialla quando amministrava la città, e che puntualmente si presenta nel periodo estivo per buona pace dell’immagine e del mare cristallino. Ecchecavolo. Se ne faccia una ragione. La scelta dei cittadini è stata inequivocabile e ha bocciato il suo ritorno». L'assessore all'Ambiente del comune di Alghero, Raniero Selva, reagisce con veemenza e contrattacca stizzito alla denuncia di Forza Italia sulla discarica di sfalci presente a ridosso dell'Istituto Professionale della Pietraia e punta il leader Azzurro ed ex sindaco Marco Tedde [ LEGGI ].