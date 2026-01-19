Cor 17:22 Emergenza plastica, Porta Terra chiarisce Si è riunita stamani, martedì 20 gennaio, a Porta Terra la Commissione Consiliare Ambiente del comune di Alghero per discutere delle fasi che hanno portato a depositare temporaneamente la plastica raccolta in città tra fine novembre e metà dicembre, alla creazione del deposito temporaneo che domenica scorsa, con l’ultimo dei trasporti in programma, è stato completamente bonificato



ALGHERO - Alla seduta, insieme ai commissari e tecnici dell'ufficio Ambiente, hanno preso parte il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore all’Ambiente Raniero Selva, il presidente della Commissione Christian Mulas e il funzionario dell’Ufficio Ecologia Massimo Canu. Una scelta, quella del Palacongressi - si è detto nell’incontro - dettata dall'emergenza nazionale che ha colpito tra novembre e dicembre il settore del riciclo della plastica. «La situazione è stata affrontata tempestivamente e con senso di responsabilità dal Comune di Alghero – ha riferito il Sindaco Raimondo Cacciotto - con lo stoccaggio temporaneo presso il piazzale retrostante del Palazzo dei Congressi. Una scelta necessaria e responsabile per non gravare sulle utenze e per non vedere le vie della città invase dalla plastica per un problema di carattere nazionale che non poteva ricadere sui cittadini».



L’emergenza ha avuto una durata complessiva di tre settimane. A partire dal 16 gennaio, sono iniziate le operazioni di sgombero del sito: per liberare completamente l’area sono stati necessari 11 trasporti, che hanno consentito la rimozione delle oltre 55 tonnellate di plastica. «Abbiamo ritenuto che il sito del Palazzo dei Congressi, per la sua conformazione e per la sua posizione e anche per la pavimentazione facilmente ripristinabile sia stata la soluzione migliore – ha detto l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva - altre localizzazioni avrebbero reso difficoltoso il prelievo della plastica per i mezzi pesanti». Nel corso della Commissione, il Presidente Mulas ha inoltre precisato «che l’area individuata è custodita e riparata dal vento, riducendo così possibili criticità ambientali. E inoltre, prima dell’arrivo del materiale, sono state effettuate operazioni di pulizia delle caditoie presenti nell’area del Palazzo dei Congressi, a tutela della sicurezza e del decoro urbano».



L’emergenza nazionale che ha colpito l’intera filiera del riciclo delle materie plastiche e che ha portato alla fermata degli impianti da parte del consorzio COREPLA e alla conseguente saturazione degli spazi di stoccaggio autorizzati – è stato detto inoltre – potrebbe non considerarsi conclusa, trattandosi di una criticità di livello nazionale, che continua a richiedere attenzione, coordinamento e soluzioni strutturali. La situazione di allarme aveva portato il Comune di Alghero ad emettere una ordinanza sindacale contingibile ed urgente - visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, art. 191 - per lo stoccaggio temporaneo della plastica nell’area esterna del Palazzo dei Congressi di Maria Pia.