Cor 11:23 Vinitaly, la Regione all’evento di Forbes Vinitaly and the city, la Regione all’evento di Forbes con l’eccellenza dei vini sardi. L’assessore Agus: “Mettiamo in luce le peculiarità che fanno grande il nostro vino”



CAGLIARI - Il vino come cultura, socialità ed economia attraverso il viaggio di Vinitaly and the city, il fuori salone del Vinitaly, che si sta svolgendo in questi giorni a Verona, dove la Regione Sardegna partecipa per promuovere il valore aggiunto del "modello Sardegna" tra longevità, territorio incontaminato e vitigni autoctoni unici. Ieri l’assessore dell’Agricoltura, Francesco Agus, è stato ospite del prestigioso evento di Forbes Italia, all’interno del calendario di Vinitaly and the City, nel talk sul ruolo delle Regioni come supporto alla promozione del vino nel mondo. Una tavola rotonda che ha messo a confronto la Sardegna con interlocutori di primo piano nel mondo del vino in un panel che, oltre all’assessore Agus, comprendeva il Presidente di Veronafiere, Federico Bricolo e il Presidente dell’Agenzia ICE, Matteo Zoppas e gli assessori regionali dell’Agricoltura di Calabria e Abruzzo.