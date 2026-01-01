Cor 20:26 Vino, due milioni per promozione extra-Ue La Regione Sardegna punta ancora sull’internazionalizzazione del comparto vitivinicolo e pubblica il nuovo bando per la Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, per l’annualità 2026-2027



CAGLIARI - La Regione Sardegna punta ancora sull’internazionalizzazione del comparto vitivinicolo e pubblica il nuovo bando per la Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, per l’annualità 2026-2027. Una misura strategica che mette a disposizione oltre 2 milioni di euro per sostenere le attività di promozione delle imprese vitivinicole sarde nei mercati extra Unione Europea. L’intervento finanzia azioni volte a rafforzare la presenza del vino sardo nei mercati internazionali, sostenendo la partecipazione a fiere e manifestazioni di settore, attività di comunicazione e promozione, studi e analisi per l’apertura a nuovi mercati e iniziative dedicate al consolidamento degli sbocchi commerciali già esistenti. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2026.