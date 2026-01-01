S.A. 14:16 Ad Alghero debutta Evoa: video

Il Festival della Tradizione Olearia Quattro giornate tra convegni, mostre, visite nei frantoi, degustazioni, masterclass ed esperienze dedicate al racconto dell´identità olearia del territorio. L´intervista a Gianfranca Pirisi, presidente del Distretto Rurale di Alghero Olmedo



ALGHERO - Una Torre di Sulis gremita, una bella atmosfera di condivisione e partecipazione e un forte entusiasmo attorno al mondo dell’olio extravergine di oliva: si è aperta ufficialmente ieri sera ad Alghero la prima edizione di EVOA – Festival della Tradizione Olearia, il nuovo appuntamento dedicato alla cultura dell’olio EVO e all’identità olivicola del territorio. L’inaugurazione ufficiale ha visto la presenza della Presidente del Distretto Rurale Alghero Olmedo, Gianfranca Pirisi, insieme al direttivo al completo, con la partecipazione di istituzioni e cariche politiche.



Dall’assessore al Turismo del Comune di Alghero Ornella Piras a diversi esponenti della giunta comunale di Alghero, il sindaco di Olmedo Toni Faedda, i consiglieri regionali Aldo Salaris e Valdo Di Nolfo, rappresentanti delle associazioni di categoria, operatori del comparto agricolo e gli oleifici protagonisti del festival. La serata inaugurale, ospitata presso la Torre di Sulis, ha segnato anche l’apertura della mostra “Radici d’Olio”, esposizione dedicata alla memoria dell’olivicoltura locale attraverso fotografie storiche, racconti e testimonianze del territorio.



Un momento partecipato e sentito, che ha confermato la volontà condivisa di valorizzare il patrimonio olivicolo del territorio e di costruire occasioni capaci di mettere in relazione cultura, agricoltura, turismo e comunità. EVOA proseguirà fino al 24 maggio con un calendario di appuntamenti tra convegni, visite nei frantoi, degustazioni, masterclass ed esperienze dedicate al racconto dell’olio extravergine di oliva e delle sue eccellenze.



La mostra “Radici d’Olio” sarà visitabile sino a domenica: nella mattina di sabato 23 sarà possibile visitare i frantoi del territorio di Alghero e nel pomeriggio si potranno degustare gli oli nella cornice di Villa Maria Pia. Il festival parte così nel migliore dei modi, pronto a regalare nuovi momenti di incontro, scoperta e valorizzazione del territorio attraverso uno dei simboli più profondi della cultura mediterranea.