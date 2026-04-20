S.A. 15:55 Sagra delle fave nella Primavera in Marmilla Domenica 26 aprile a Pauli Arbarei una nuova tappa di “Primavera in Marmilla” con la settima edizione della Sagra delle Fave. Il programma



PAULI ARBAREI - Sarà una giornata all’insegna dei sapori e della cultura quella in programma domenica 26 aprile a Pauli Arbarei, che ospiterà una nuova tappa di “Primavera in Marmilla” con la settima edizione della Sagra delle Fave. Un appuntamento atteso che ogni anno richiama visitatori e appassionati per riscoprire le radici profonde del paese, crocevia di antiche tradizioni culturali e numerose testimonianze della civiltà nuragica. «La Sagra delle Fave rappresenta per Pauli Arbarei un momento identitario forte – spiega il Sindaco Antonio Sanna – capace di valorizzare le nostre tradizioni e il nostro immenso patrimonio culturale ed enogastronomico. La tappa di Primavera in Marmilla sarà un’occasione importante per far conoscere il nostro borgo attraverso esperienze che uniscono cultura, sapori e senso di comunità. Siamo pronti a dare vita alla giornata del 26 aprile, per accogliere i visitatori e riscoprire insieme a loro l’identità e le eccellenze del nostro territorio».



Il programma della Sagra delle Fave si preannuncia infatti ricchissimo. La manifestazione prenderà il via già dalla mattina, con l’apertura del Museo della Donna visitabile per l’intera giornata, occasione preziosa per conoscere la storia e l’identità locale. Contestualmente, il centro del paese si animerà con gli stand espositivi curati dal Consorzio Sa Corona Arrùbia e con la presenza di artigiani, hobbisti e produttori locali. Non mancheranno le visite guidate alle chiese di San Vincenzo e Sant’Agostino, mentre la musica accompagnerà i primi momenti della giornata con l’esibizione di giovani talenti in Piazza Europa. La mattinata sarà scandita anche dalla celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia di San Vincenzo.



Il cuore della manifestazione arriverà all’ora di pranzo, quando la Sagra delle Fave entrerà nel vivo con un menù interamente dedicato a questo prodotto simbolo della tradizione culinaria locale, affiancato da un’alternativa per chi non può consumare fave. Nel pomeriggio, l’offerta si arricchirà ulteriormente con l’esibizione itinerante del Gruppo Cerbus di Sinnai, che porterà musica e tradizioni lungo le vie del paese. A seguire, uno dei momenti più significativi della giornata sarà l’inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale, accompagnata dal taglio del nastro e da un momento di approfondimento culturale dedicato alla figura di Joyce Lussu, con un dialogo tra esperti. La giornata si concluderà con un nuovo appuntamento musicale in Piazza Europa, dove il Gruppo Etnico Brinca offrirà uno spettacolo coinvolgente di musica e tradizioni popolari, suggellando una manifestazione ricca di contenuti. La tappa di Pauli Arbarei si inserisce come terzo appuntamento del calendario 2026 di Primavera in Marmilla: un palinsesto di nove eventi, pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta della Marmilla attraverso esperienze capaci di sorprendere e raccontare l’identità dei luoghi attraversati.