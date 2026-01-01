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Cor 8:03
Chef mondiali in Cantina
Gli chef di Euro-Toques Italia, storica Associazione internazionale che riunisce alcuni tra i più importanti chef del panorama mondiale, scelgono la Cantina Santa Maria La Palma: grande cena d’autore tra i migliori professionisti della cucina e i vini simbolo di Alghero e Sardegna
Chef <i>mondiali</i> in Cantina

ALGHERO - «Per noi l’avvio della partnership con Euro-Toques e l’evento ospitato nella nostra Cantina significano il riconoscimento di un percorso costruito negli anni con serietà, qualità e visione», ha sottolineato Renzo Peretto, Presidente della Cantina Santa Maria La Palma. «La presenza di grandi chef che scelgono e valorizzano i nostri vini conferma che anche una grande cooperativa può esprimere eccellenza assoluta e diventare punto di riferimento nella ristorazione di alto livello. Dietro ogni bottiglia della Cantina Santa Maria La Palma ci sono il lavoro, la competenza e la passione di oltre 300 soci viticoltori che ogni giorno coltivano un territorio unico, profondamente segnato dal mare, dal maestrale e dall’identità di Alghero. Crediamo che il futuro del vino sardo passi proprio da qui: dalla capacità di fare rete, valorizzare le nostre peculiarità e raccontare al mondo una Sardegna autentica, contemporanea e di qualità».

L’evento ha rappresentato un momento di grande valore per il territorio di Alghero e per la Sardegna, mettendo al centro il dialogo tra alta ristorazione, identità territoriale e vino. La delegazione italiana di chef Euro-Toques - rete dei migliori professionisti della cucina al mondo - ha scelto la Cantina Santa Maria La Palma come partner della propria guida, selezionando alcuni dei vini più rappresentativi della cantina cooperativa algherese e valorizzandoli attraverso una cena esclusiva realizzata da grandi chef provenienti da diverse realtà gastronomiche italiane e sarde. I vini di Alghero della Cantina Santa Maria La Palma diventano così riferimento ufficiale per la rete Euro Toques, un riconoscimento che valorizza l'intero territorio e l'identità profonda di queste etichette: vini che sentono il mare, segnati dal maestrale e dall'unicità di un territorio straordinario, espressione del saper fare collettivo dei soci della cooperativa.

Tra i protagonisti della serata hanno figurato lo Chef Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia, ambasciatore della cucina italiana e uno dei più grandi chef italiani al mondo (ha lavorato per la Casa Reale inglese e per la Casa Bianca, e nel 2008 è stato premiato come Migliore Chef al mondo); Marco Marras, chef del ristorante stellato Michelin Oseleta di Cavaion Veronese; Francesco Murtas del ristorante Gambero Rosso di Bosa; Luca Pilia del ristorante Brezza di Mare; Alessandro Cocco del ristorante Abidoru di Porto Rotondo; Nicola Mura del ristorante Antica Cagliari; Gianni Mannu dell’Hotel Ristorante Mannu di Bosa; Maria Carta del ristorante Is Femminas di Cagliari e Raffaele Usai del ristorante Ambra Day di San Teodoro.
Particolarmente significativa la presenza dello Chef Derflingher, figura di riferimento della cucina italiana internazionale, che nel corso della cena ha presentato il celebre “Risotto della Regina Vittoria”, piatto iconico proposto anche a Buckingham Palace e realizzato per l’occasione con una sfumatura di Novecento59, il nuovo Vermentino Metodo Classico della Cantina Santa Maria La Palma. Un piatto simbolico, capace di unire eleganza, tecnica e identità territoriale.
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