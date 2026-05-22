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Cor 8:59
Grenaches du Monde: Oro a Parpinello
Grenaches du Monde 2026 assegna la Medaglia d´Oro al Cannonau Doc San Costantino 2024 della Poderi Parpinello: Eccellente risultato per l´etichetta algherese
Grenaches du Monde: <i>Oro</i> a Parpinello

ALGHERO - Eccellente risultato per l'etichetta della cantina Poderi Parpinello al Concorso internazionale enologico Grenaches du Monde 2026. Il Cannonau Doc San Costantino 2024 ha convinto i componenti della giuria internazionale che hanno assegnato al Cannonau dell'azienda algherese la Gold Medal 2026 confermando l'eccellenza che caratterizza i vini della Poderi Parpinello.
La blasonata competizione, quest'anno alla sua 14° edizione, si è svolta dal 10 al 13 maggio in Francia nel cuore della Comunità di Comuni Albères – Côte Vermeille – Illibéris, con la Casa del Mare di Argelès-sur-Mer come sede principale.

«Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del risultato raggiunto dal nostro Cannonau al Grenaches du Monde - dichiara Paolo Parpinello, contitolare dell'azienda assieme a Laura e Giuseppina Paola -. All'importante competizione internazionale partecipano infatti i migliori vini Grenaches/Cannonau e questo confronto tra grandi produttori di tutto il mondo dà uno straordinario valore al premio ricevuto».

Organizzato dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR), fondatore del concorso, il Grenaches du Monde 2026 ha visto la partecipazione di degustatori provenienti da una ventina di Paesi e vini delle principali aree di produzione. «Questo riconoscimento - conclude Paolo Parpinello - è soprattutto il frutto del lavoro quotidiano, in vigna e in cantina, finalizzato al raggiungimento della genuinità e dell'eccellenza enologica che da sempre porta avanti la nostra azienda».
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