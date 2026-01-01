Cor 18:14 Bosa: Lungo Temo Scherer pedonale Visto l’alto numero di turisti già presente in città l’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare l’entrata in vigore dell’area pedonale sul Lungo Temo Scherer, che sarà attiva dal 18 aprile fino al 15 ottobre



BOSA - L’istituzione dell’area pedonale in uno dei luoghi più caratteristici di Bosa, già sperimentata con successo lo scorso anno, vuole favorire la vivibilità di quell’area storica, incoraggiare così le passeggiate dei turisti e promuovere le attività imprenditoriali, culturali e artistiche che si svolgono nella via. «L’area pedonale sul Lungo Temo Scherer ha dato risultati più che positivi l’anno scorso.



Per il 2026 abbiamo deciso di anticipare i tempi dell’entrata in vigore, visto che in città stiamo già registrando un buon flusso turistico. In questo modo puntiamo a promuovere le attività produttive e le iniziative culturali e artistiche che si svolgono in quell’area», spiega l’assessore, Marco Naitana.



«Proseguiamo nella politica dell’Amministrazione comunale orientata a incentivare la creazione di spazi e aree pedonali per la sicurezza della circolazione e per rendere maggiormente vivibili alcuni luoghi del centro abitato di particolare pregio urbanistico e di importanza storica, come, appunto, il Lungo Temo Scherer», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras.



L’area pedonale sarà attiva dal 18 aprile 2026 al 15 ottobre 2026, dalle ore 11 alle ore 1, con limitazioni alla circolazione veicolare, divieto di transito e di sosta per tutte le categorie di veicoli, esclusi i mezzi delle Forze di polizia, quelli dei servizi di emergenza e al servizio di persone con limitate capacità motorie, e il Trenino turistico.