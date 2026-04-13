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S.A. 21:27
Nasce il 1° Archivio della poesia in lingua sarda
La presentazione ufficiale avrà luogo venerdì 17 aprile alle ore 16.00, in via Amsicora 3 a Ozieri. Durante l´incontro verrà illustrato il complesso lavoro di riordino e inventariazione dell’Archivio del Premio Ozieri: fondato nel 1956, il concorso è il più antico dell’Isola e uno dei più longevi in Italia
Nasce il 1° Archivio della poesia in lingua sarda

OZIERI - Settant’anni di produzione letteraria diventano finalmente un patrimonio vivo e accessibile: l’istituzione del 1° Archivio della poesia regionale in lingua sarda segna un momento fondamentale per la cultura dell’Isola e per il riconoscimento istituzionale della sua lingua. L'iniziativa è il risultato della sinergia tra la Soprintendenza archivistica della Sardegna e l’Associazione Premio Ozieri, da decenni punto di riferimento nella tutela della letteratura sarda.

La presentazione ufficiale avrà luogo venerdì 17 aprile alle ore 16.00, in via Amsicora 3 a Ozieri. Durante l'incontro verrà illustrato il complesso lavoro di riordino e inventariazione dell’Archivio del Premio Ozieri: fondato nel 1956, il concorso è il più antico dell’Isola e uno dei più longevi in Italia. L’intervento di recupero è stato sostenuto dal Ministero della Cultura, a seguito della dichiarazione di "interesse storico particolarmente importante" emessa nel 2021. Grazie a questa operazione, la documentazione raccolta in sette decenni è stata messa in sicurezza, entrando a far parte a pieno titolo del patrimonio culturale nazionale.

La cerimonia si inserisce nelle celebrazioni per il settantennale del Premio Ozieri. Questo doppio traguardo — la storia del concorso e la nascita dell’Archivio — premia la costanza dell'Associazione nel promuovere la creatività poetica sarda oltre i confini regionali. All’evento interverranno: Gli archivisti responsabili del riordino; Il Sindaco di Ozieri e le autorità civili e religiose; I rappresentanti della Soprintendenza e dell’Associazione Premio Ozieri. L’obiettivo dell’incontro sarà delineare le prospettive future per rendere questo immenso tesoro documentale una risorsa concreta per studiosi, scuole, nuove generazioni e per l'intera comunità scientifica.
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