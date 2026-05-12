Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLingue › A Carlo Sechi dal Comune il Premio Fidelitat a l´Alguer
S.A. 15:46
A Carlo Sechi dal Comune il Premio Fidelitat a l´Alguer
La prestigiosa onorificenza nasce nel 1995, istituita dal Comune di Alghero da assegnare a persone particolarmente distintesi nell’ambito della valorizzazione della lingua, della cultura e delle tradizioni algheresi
A Carlo Sechi dal Comune il Premio <i>Fidelitat a l´Alguer</i>

ALGHERO - "La figura di Carlo Sechi, per le sue numerose attività svolte in favore della tutela, promozione e valorizzazione della lingua catalana di Alghero nell’ambito del suo prolifico e proficuo lavoro di studioso, attivista, amministratore, per il suo impegno e profonda dedizione alla divulgazione cultura e delle tradizioni, rientra a pieno titolo per i meriti attesi al conferimento del riconoscimento”. Il riconoscimento in questione è il Premio “Fidelitat a l’Alguer” che l’Amministrazione ha voluto conferire a Carlo Sechi, con la delibera n. 112 approvata lunedì scorso 11 maggio dalla Giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto. La prestigiosa onorificenza nasce nel 1995, istituita dal Comune di Alghero da assegnare a persone particolarmente distintesi nell’ambito della valorizzazione della lingua, della cultura e delle tradizioni algheresi. Un riconoscimento alla dedizione ed all’impulso dato alla promozione della attività culturali ed educative finalizzate alla conservazione ed allo sviluppo del catalano di Alghero, che dall’istituzione ad oggi è stato assegnato al Prof. Giuseppe Sanna (1995), Don Antonio Nughes (2016), Pasqual Scanu (2021), Ciro Fadda (2022), Fedele Carboni (2025).

«Siamo grati a Carlo Sechi per il suo inesauribile impegno a favore della nostra cultura, della nostra lingua e della nostra identità – spiega il sindaco Raimondo Cacciotto – e crediamo di interpretare il sentimento degli algheresi nel riconoscere con un gesto concreto quanto ha fatto e quanto sta tutt’ora facendo per la salvaguardia del nostro patrimonio identitario». Carlo Sechi è uno degli attivisti culturali storici della città. Insegnante, figura di spicco nel mondo della pallanuoto, negli anni '70 fonda il movimento Sardenya i Llibertat, con il quale ricopre la carica di assessore alla cultura e allo sport del Comune di Alghero tra il 1984 e il 1987 e, successivamente, quella di sindaco tra il 1994 e il 1998.

Durante il suo mandato ha sostenuto numerose iniziative rivolte alla rinascita della lingua catalana: la promozione dell'uso istituzionale del catalano ad Alghero, la segnaletica bilingue, la programmazione di spettacoli teatrali e la creazione di emittenti radiofoniche comunali. Con l'obiettivo di offrire un'istruzione in catalano, ha firmato accordi di collaborazione con diverse università nel dominio linguistico. E inoltre, ha promosso l’editoria con “Edicions Municipi de l’Alguer”. Parallelamente, ha operato affinché lo Stato annoverasse il catalano tra le lingue del territorio nazionale, impegno che ha condotto l’anno 1999 all'approvazione della legge (n. 482) sulle minoranze linguistiche, che include il catalano tra le dodici lingue sottoposte a tutela. É stato anche fondatore, nel 1985, de l’Obra Cultural de l’Alguer, organizzazione che ha diretto per anni, ed è stato uno dei promotori e direttori della rivista L’Alguer. Con l’Obra Cultural de l’Alguer nel 1988 inaugura la iniziativa della Biblioteca Catalana de l’Alguer, un progetto fondamentale per garantire l'accesso ai testi in catalano e per consolidare la trasmissione culturale e linguistica nella città. Nel 1996 viene insignito con la Creu de Sant Jordi dalla Generalitat de Catalunya. Recentemente è stato insignito dell’ennesimo riconoscimento per la sua attività a difesa e promozione della lingua catalana ad Alghero, con il Premi Martí Gasull i Roig.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/5/2026
«Correllengua, settimana storica»
Sant Joan de la Porta Llatina 2026: Da un lato, una comunità che celebra una vittoria storica che evoca la genesi della propria identità. Dall’altro, la somma algebrica di tutte le comunità con cui condividiamo la lingua: Alghero e i Paesi Catalani teorizzati dal valenciano Joan Fuster.
6/5Ad Alghero l´omaggio a Joaquim Arenas i Sampera
4/5Il Correllengua Agermanat ad Alghero
24/4L'Algherese a scuola, al Museo e all'accoglienza
21/4Giochi: Memory in catalano di Alguero
15/4Nasce il 1° Archivio della poesia in lingua sarda
13/4Anna Segre protagonista del Cantiere Poetico
13/4Lunàdigas presenta i succinti glossari
13/4Ad Alghero celebrazioni 50° della Bressola
1/4Istituto Bellieni: appuntamenti in lingua sarda
25/3A maggio le feste di San Joan e Correllengua
« indietro archivio lingue »
13 maggio
Via alle Giornate Algheresi di Ginecologia e Ostetricia
12 maggio
Falciato un pedone, mancano le strisce
13 maggio
La Torre Sulis si accende per la Fibromialgia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)