Cor 12:00 Il Correllengua Agermanat ad Alghero Il 5 maggio appuntamento con il Correllengua Agermanat ad Alghero: La Fiamma della Lingua giungerà allo Scalo Tarantiello alle ore 17.30 via mare a bordo della spagnoletta a vela latina Giovanna d’Arco di Giovanni Delrio



ALGHERO - Il 19 aprile il Correllengua Agermanat 2026 è partito da Prada de Conflent (Catalogna Nord- Francia) e, dopo aver attraversato la Catalogna, la Comunità Valenziana e le Isole Baleari, giungerà finalmente ad Alghero martedì 5 maggio. Questa corsa simbolica e non competitiva, organizzata per promuovere l'uso della lingua catalana e l'unione tra i paesi catalanofoni, si terrà per la prima volta ad Alghero e anticiperà le celebrazioni di San Giovanni della Porta Latina. Alle ore 17 partirà da Piazza del Teatro una sfilata dei Tomborins Sant Joan de la Porta Llatina de l’Alguer e le gralles (strumenti a fiato tradizionali della Catalogna) della Colla Castellera Los Mataresos, che annunceranno la festa per le vie del centro storico.



La sfilata arriverà allo Scalo Tarantiello alle ore 17:30 dove, sulle note della canzone Amb el cor, sarà accolta la Fiamma della Lingua. La fiamma arriverà via mare a bordo della spagnoletta a vela latina Giovanna d’Arco di Giovanni Delrio. Da qui inizierà ufficialmente il Correllengua Agermanat, con la Fiamma che arriverà, passando di mano in mano, al Monumento all’Unitat de la Llengua. Alla manifestazione hanno aderito diverse persone e numerose associazioni, sia linguistiche: Plataforma per la Llengua, Obra Cultural de l’Alguer, Associació Cabirol, Centre Excursionista de l’Alguer, Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer; sia sportive: Audax Alghero, Amatori Rugby e Futsal Alghero; parteciperanno all'evento anche Pensiero Felice, i gruppi Scout Agesci di Alghero, la classe di catalano della Prof.ssa Esther Martì e alcune scuole della città, tra le quali le classi 1F e 2H dell’Istituto Comprensivo 2 (Scuola Media Maria Carta), delle Prof.sse Simonetta Rosella e Luigina Cano, con gli alunni delle Prof.sse valenciane Oreto Domènech Masià e Laura Barberà Borràs dell'istituto IES l'Estació di Ontinyent.



Giunta al Monumento alla unitat de la Llengua, la fiamma sarà consegnata al Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e si procederà alla lettura del manifesto del Correllengua a cura di Carlo Sechi, ex sindaco, insignito della Creu de Sant Jordi nel 1996 e quest'anno del Premi Especial del Jurat Martí Gasull. Seguirà l'intervento degli organizzatori generali Pau Emili Muñoz Canyelles e Blanca Garcia-Oliver. Chiuderà questo momento il saluto del Presidente emerito della Generalitat Quim Torra. La serata proseguirà con i festeggiamenti di San Giovanni della Porta Latina, che saranno aperti da Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero. Il gruppo di lavoro locale, formato da Aurora Bassu, Irene Coghene, Oriol Cuerva, Anna Rita Manunta, Mauro Mulas, Gerard Navarro e Carlo Sechi, invita tutte le algheresi e tutti gli algheresi che amano il catalano a partecipare alla festa e a iscriversi sul sito ufficiale.