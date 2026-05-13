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S.A. 14:12
Algherese nelle scuole: consegnato materiale didattico
Il materiale didattico consegnato alle scuole elementari nei giorni scorsi segna un passo importante verso lo sviluppo delle azioni di promozione del catalano di Alghero, una parte del progetto Escola Nova
Algherese nelle scuole: consegnato materiale didattico

ALGHERO - Giochi, storie, lessico, immagini, scrittura. Il materiale didattico consegnato alle scuole elementari nei giorni scorsi segna un passo importante verso lo sviluppo delle azioni di promozione del catalano di Alghero con il progetto voluto dall’Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto che prevede l’insegnamento dell’algherese nei tre circoli didattici cittadini. La consegna del materiale iniziata lunedì scorso nel plesso del Sacro Cuore, continuerà infatti nei prossimi giorni nelle scuole del 2° e 3° circolo. L’Ufficio Politiche Linguistiche coordinato dall’Assessore Francesco Marinaro ha acquistato una consistente scorta di volumi per lo svolgimento delle lezioni, materiale prodotto dalle associazioni culturali cittadine. Diffuso anche il lavoro della Consulta Civica per le Politiche Linguistiche, che con il gruppo di lavoro coordinato da Francesco Ballone ha realizzato la preziosa integrazione alla normativa vigente per l’uso scritto della lingua, contenuta nel volume destinato alle insegnanti.

Si tratta di una parte del progetto Escola Nova, voluto e finanziato dall’Amministrazione comunale per realizzare le lezioni di algherese nelle scuole primarie dell’infanzia e elementari. Con la dotazione del materiale didattico si dà corso all’inizio delle lezioni con un gruppo di insegnanti che hanno predisposto un apposito progetto e che lo dovranno attuare in maniera sistemica con orari inseriti nel calendario delle lezioni settimanali. «Un passo importante che stiamo compiendo nella preservazione e diffusione della lingua – commenta il sindaco Raimondo Cacciotto – e come definito nel nostro programma intendiamo promuovere l’uso dell’algherese iniziando dall’insegnamento ai più piccoli. Iniziamo con tutti i buoni auspici, con entusiasmo e determinazione».

Presenti alla consegna i presidenti delle Associazioni Omnium Cultural e Obra Cultural, Aldo Dore e Pino Tilocca, produttori di una parte dei volumi acquistati dall’Amministrazione. Nel progetto sono state coinvolte anche altre associazioni, quali Edicions de l’Alguer, a significare il piano coinvolgimento delle realtà locali dei numerosi esperti che hanno realizzato lavori e contenuti dedicati a ai più piccoli. «Siamo soddisfatti, è un primo risultato che vede la partecipazione attiva delle nostre associazioni a questo progetto che rappresenta l’avvio di una nuova stagione per la difesa della nostra lingua – spiega Francesco Marinaro - e contiamo di dare continuità anche sostenendo e finanziando le prossime annualità del progetto, che certamente verrà affinato, migliorato e reso più efficace grazie al contributo della Consulta».

Nella foto: il sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessore Francesco Marinaro al Sacro Cuore
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