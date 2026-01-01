S.A. 10:07 Ad Alghero l´omaggio a Joaquim Arenas i Sampera Maestro, pedagogo e scrittore catalano, è stato dirigente del Servizio d’Insegnamento del Catalano della Generalitat de Catalunya e uno dei principali autori della diffusione della lingua algherese nelle scuole; ha contribuito alla fondazione di Òmnium Cultural de l’Alguer



ALGHERO - Òmnium Cultural de l’Alguer ha organizzato per i giorni 8 e 9 maggio 2026 un atto commemorativo in ricordo di Joaquim Arenas i Sampera, recentemente

scomparso. Joaquim Arenas i Sampera, maestro, pedagogo e scrittore catalano, è stato dirigente del Servizio d’Insegnamento del Catalano della Generalitat de Catalunya e uno dei principali autori della diffusione della lingua algherese nelle scuole; ha contribuito alla fondazione di Òmnium Cultural de l’Alguer con la quale ha sempre mantenuto legami culturali e di amicizia. L’8 di maggio, alle 18, presso la Sala Conferenze –Ex Seminario, in via Sassari 179, si terrà l’Atto di Omaggio alla presenza della moglie Margarida Muset, con interventi di Aldo Dore, Tonino Baldino, Andreu Bosch, Stefano Campus, Carmela Frulio, Gianfranco Russino, Guido Sari, Luca Scala. Il 9 di maggio, alle ore 18,30, presso la cattedrale di Santa Maria, si celebrerà la messa di commemorazione.