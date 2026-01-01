Cor 15:43 Giochi: Memory in catalano di Alguero La Generalitat de Catalunya presenta un nuovo gioco educativo dedicato ai bambini e alle bambine di Alghero: il Memory dedicato alla marina, una proposta ludica e pedagogica che mira ad avvicinare i più piccoli al lessico e all’ambiente marittimo in algherese



ALGHERO - Dopo le edizioni dedicate agli animali, ai vegetali e agli insetti, questo nuovo gioco amplia il progetto con un itinerario visivo e linguistico nel mondo marino, con elementi propri della costa algherese. Il nuovo gioco di memoria include carte con illustrazioni accattivanti e didattiche che rappresentano ambienti e specie della marina come la spiaggia, gli scogli, i pesci, la murena, il polpo, la seppia, la capra marina, la spugna, l’aragosta, il riccio di mare, il corallo, la stella marina o l’anemone di mare, tra gli altri.



Il gioco è stato pensato come uno strumento per favorire l’apprendimento della lingua algherese tra i più giovani, combinando gioco e conoscenza e rafforzando il legame con il territorio e il suo patrimonio naturale. La qualità grafica e la selezione dei contenuti lo rendono particolarmente adatto sia all’uso in ambito scolastico sia in famiglia. La presentazione ufficiale si terrà il 23 aprile alle ore 10.30 presso la Torre di Sulis, nell’ambito delle celebrazioni di Sant Jordi a l’Alguer 2026, uno dei momenti più importanti del calendario culturale e linguistico della città. L’iniziativa prevede la partecipazione delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, confermando la volontà di mettere la lingua al centro dell’attività educativa.



L’iniziativa è promossa dalla Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia, in collaborazione con l’Ufficio delle Politiche Linguistiche del Municipio di Alghero e con la partecipazione della libreria Il Labirinto, libreria algherese che fa parte della Rete delle Librerie Accreditate della Generalitat de Catalunya, con la consulenza linguistica di Carla Valentino (nella foto). L’edizione del gioco è stata realizzata dall’Entità Autonoma del Diario Ufficiale e delle Pubblicazioni (EADOP) – Edizioni della Generalitat de Catalunya. Con questo progetto, la Generalitat riafferma il proprio impegno nella promozione e tutela dell’algherese, attraverso la creazione di materiali educativi innovativi che contribuiscano a rendere la lingua viva e presente fin dalle prime fasi dell’apprendimento.