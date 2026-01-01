Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLingue › Giochi: Memory in catalano di Alguero
Cor 15:43
Giochi: Memory in catalano di Alguero
La Generalitat de Catalunya presenta un nuovo gioco educativo dedicato ai bambini e alle bambine di Alghero: il Memory dedicato alla marina, una proposta ludica e pedagogica che mira ad avvicinare i più piccoli al lessico e all’ambiente marittimo in algherese
Giochi: Memory in catalano di Alguero

ALGHERO - Dopo le edizioni dedicate agli animali, ai vegetali e agli insetti, questo nuovo gioco amplia il progetto con un itinerario visivo e linguistico nel mondo marino, con elementi propri della costa algherese. Il nuovo gioco di memoria include carte con illustrazioni accattivanti e didattiche che rappresentano ambienti e specie della marina come la spiaggia, gli scogli, i pesci, la murena, il polpo, la seppia, la capra marina, la spugna, l’aragosta, il riccio di mare, il corallo, la stella marina o l’anemone di mare, tra gli altri.

Il gioco è stato pensato come uno strumento per favorire l’apprendimento della lingua algherese tra i più giovani, combinando gioco e conoscenza e rafforzando il legame con il territorio e il suo patrimonio naturale. La qualità grafica e la selezione dei contenuti lo rendono particolarmente adatto sia all’uso in ambito scolastico sia in famiglia. La presentazione ufficiale si terrà il 23 aprile alle ore 10.30 presso la Torre di Sulis, nell’ambito delle celebrazioni di Sant Jordi a l’Alguer 2026, uno dei momenti più importanti del calendario culturale e linguistico della città. L’iniziativa prevede la partecipazione delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, confermando la volontà di mettere la lingua al centro dell’attività educativa.

L’iniziativa è promossa dalla Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia, in collaborazione con l’Ufficio delle Politiche Linguistiche del Municipio di Alghero e con la partecipazione della libreria Il Labirinto, libreria algherese che fa parte della Rete delle Librerie Accreditate della Generalitat de Catalunya, con la consulenza linguistica di Carla Valentino (nella foto). L’edizione del gioco è stata realizzata dall’Entità Autonoma del Diario Ufficiale e delle Pubblicazioni (EADOP) – Edizioni della Generalitat de Catalunya. Con questo progetto, la Generalitat riafferma il proprio impegno nella promozione e tutela dell’algherese, attraverso la creazione di materiali educativi innovativi che contribuiscano a rendere la lingua viva e presente fin dalle prime fasi dell’apprendimento.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/4Nasce il 1° Archivio della poesia in lingua sarda
13/4Anna Segre protagonista del Cantiere Poetico
13/4Lunàdigas presenta i succinti glossari
13/4Ad Alghero celebrazioni 50° della Bressola
1/4Istituto Bellieni: appuntamenti in lingua sarda
25/3A maggio le feste di San Joan e Correllengua
16/3Il Diccionari de Alguerés va online
6/3Al via corso avanzato di lingua e cultura sassarese
5/3Dizionario algherese online: la presentazione
25/2Il sindaco omaggia Carlo Sechi
« indietro archivio lingue »
21 aprile
«Buon vento Giovanna, finalmente libera»
21 aprile
«Opere, assessore commissariato»
21 aprile
Giornata Mondiale della Terra a Fertilia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)