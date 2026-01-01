Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaLingue › Anna Segre protagonista del Cantiere Poetico
Cor 17:43
Anna Segre protagonista del Cantiere Poetico
L’incontro è in programma giovedì 16 aprile alle 17.30 nella Biblioteca comunale di Sassari: Sarà la poetessa, scrittrice, medico e psicoterapeuta Anna Segre la protagonista del nuovo appuntamento del Cantiere Poetico nel ventennale del festival Ottobre in Poesia
Anna Segre protagonista del Cantiere Poetico

SASSARI - L’incontro è in programma giovedì 16 aprile alle 17.30 nella Biblioteca comunale di Sassari, dove l’autrice presenterà e leggerà alcuni brani tratti dal suo ultimo libro “Onora la figlia” (Interno Poesia, 2025). Un’occasione preziosa per entrare nel cuore della sua scrittura, intensa e profondamente umana, capace di coniugare parola poetica e indagine interiore. Il giorno successivo, venerdì 17 aprile alle 10, Anna Segre incontrerà gli studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari, in un momento di confronto diretto con le nuove generazioni.

Anna Segre è oggi considerata una delle voci più originali e incisive della poesia contemporanea italiana. La sua opera si distingue per la capacità di intrecciare letteratura e introspezione, sensibilità artistica e sguardo clinico, dando vita a una scrittura in cui la parola diventa insieme cura e conoscenza. Le sue poesie, attraversate da una forte tensione etica e civile, esplorano i territori della memoria, del desiderio e dell’identità, restituendo con precisione e profondità le fragilità dell’esistenza. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi volumi, tra cui Monologhi di poi, Lezioni di sesso per donne sentimentali, Il fumetto fa bene, Letture come terapia, oltre a diversi titoli editi da Elliot. Il suo lavoro ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Camaiore 2022 e il Premio internazionale “Città del Galateo” per la raccolta La distruzione dell’amore. La successiva pubblicazione, A corpo vivo, ha confermato la sua sensibilità nell’indagare i territori del desiderio e dell’amore con un linguaggio lirico, diretto e profondamente umano. Con Onora la figlia, Segre firma un’opera di grande intensità emotiva e valore simbolico. Il libro nasce in prossimità della perdita della madre e si configura come un dialogo interrotto, in cui la voce della figlia cerca spazio oltre il silenzio e il peso della genealogia.

La raccolta attraversa il lutto, la rabbia e la fedeltà, dando forma a una lingua spietatamente intima che scava nel legame materno e nelle sue zone d’ombra. Il titolo stesso suggerisce un rovesciamento potente: se la tradizione impone di onorare padre e madre, Segre introduce il “comandamento mancante”, restituendo dignità e visibilità alla genealogia femminile. Un gesto poetico e politico insieme, che dà voce a tutte le figlie rimaste ai margini della memoria. La scrittura di Anna Segre si conferma così come una pratica di conoscenza e trasformazione: una poesia che non consola, ma comprende, capace di trasformare il dolore in testimonianza e verità.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:36
Ad Alghero celebrazioni 50° della Bressola
Lingua, educazione e identità al centro dell’incontro internazionale ospitato nella sala al Quarter e introdotto da Gustau Navarro, responsabile dell’Ufficio della Generalitat de Catalunya ad Alghero
10:13
Lunàdigas presenta i succinti glossari
Appuntamento mercoledì 15 e 29 aprile ad Alghero e Cagliari, nell’ambito del progetto Annotu con il contributo della Fondazione di Sardegna e la partnership della Società Umanitaria
1/4Istituto Bellieni: appuntamenti in lingua sarda
25/3A maggio le feste di San Joan e Correllengua
16/3Il Diccionari de Alguerés va online
6/3Al via corso avanzato di lingua e cultura sassarese
5/3Dizionario algherese online: la presentazione
25/2Il sindaco omaggia Carlo Sechi
24/2A Sechi il Premis Martí Gasull
19/2Lingua sarda: progetti nel Meilogu
12/2Plataforma per la Llengua: premio a Carlo Sechi
4/2Via al corso di algherese gratuito: iscrizioni
« indietro archivio lingue »
13 aprile
Sugli aeroporti operazione mostruosa e oscura
13 aprile
Primavera nel cuore della Sardegna
13 aprile
A Sassari una nuova sede della Sfirs



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)