S.A. 14:33 L'Algherese a scuola, al Museo e all'accoglienza Finanziamenti della regione per Lo Sportello Linguistico Comunale, progetti nel Museo del Corallo e nella scuola e l´Amministrazione vara l´insegnamento nelle classi attraverso le canzoni



ALGHERO - Un nuovo impulso alle politiche linguistiche per incrementare la promozione istituzionale dell’algherese è in atto con il progetto dello Sportello Linguistico Comunale che mette in campo tre azioni. Attività di sportello e relazione con la città, il Museo del Corallo che parla in catalano di Alghero ai visitatori, un progetto canoro nelle scuole, sono questi i temi del piano finanziato dalla Regione Sardegna attraverso l’avviso pubblico TuLiS, con risorse della legge 482/99 e della legge regionale 22/2018. Il progetto raddoppia le risorse rispetto alle annualità precedenti (60 mila euro la dotazione finanziaria) per un programma che il Servizio Politiche linguistiche guidato dall’Assessore Francesco Marinaro ha disposto realizzando tre distinte progettualità premiate dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Ras. Oltre al progetto dell’Ofici Lingüistic con i compiti consueti di presidio per promuovere le politiche di sensibilizzazione dell’uso della lingua, collaborando con l’Amministrazione con le attività di informazione e comunicazione alla cittadinanza e supporto alle Associazioni culturali.



Il programma prevede una parte importante destinata a valorizzare la tradizione marinaresca e il patrimonio del Museo del Corallo con la traduzione dei contenuti in algherese, con la digitalizzazione dei testi e l’accesso digitale. E infine il progetto “La Vida Continua”, ideato per insegnare ai bambini delle scuole elementari l’uso della lingua attraverso le canzoni scritte da autori algheresi appositamente per l’infanzia. La chiusura del progetto prevede l’esibizione della corale e la realizzazione di un cd. Il progetto è stato affidato all’Associazione Culturale Spazio T e prevede l’impiego di cinque unità specializzate in possesso della certificazione di conoscenza linguistica del catalano di Alghero di livello C1. «Abbiamo lavorato con impegno per costruire un progetto concreto, in grado di dare risultati tangibili ugualmente dal punto di vista del messaggio che l’Amministrazione vuole veicolare con l’utilizzo istituzionale della lingua anche in ambito turistico, come avverrà nel Museo del Corallo. Ma non solo. A breve daremo avvio al progetto di insegnamento nelle scuole elementari e materne, denominato Escola Nova, con l’uso di materiale didattico realizzato dagli esperti della Consulta Civica e dalle Associazioni culturali cittadine», spiega l’assessore con delega alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro.



Nella foto: il Museo del Corallo