S.A. 13:47 Sette destinazioni mediterranee per il clima Il progetto NaTour4CChange è un laboratorio di sperimentazione delle soluzioni che consentiranno di aumentare la resilienza delle destinazioni turistiche costiere dentro un’ottica di cooperazione internazionale sulle sfide comuni. A livello locale, la Sardegna partecipa alla sperimentazione con due aree pilota: le Aree Marine Protette di Capo Carbonara e di Tavolara



CAGLIARI - Dal 15 al 17 aprile a Villasimius prende il via il 3° Pilot Destinations Exchange Workshop, nell’ambito del progetto europeo NaTour4ClimateChange (NT4CC), dedicato allo scambio di esperienze tra le destinazioni turistiche costiere del Mediterraneo impegnate nello sviluppo di nuove strategie di adattamento al clima e valorizzazione delle “soluzioni basate sulla natura” in chiave turistica. Il progetto NaTour4CChange è un laboratorio di sperimentazione delle soluzioni che consentiranno di aumentare la resilienza delle destinazioni turistiche costiere dentro un’ottica di cooperazione internazionale sulle sfide comuni. La Sardegna è impegnata su questo percorso con un tavolo di lavoro che comprende gli assessorati con competenze su Ambiente, Turismo, Enti Locali, Beni Culturali e Protezione civile, a rimarcare come l’approccio debba essere il risultato dell’integrazione tra responsabilità, piani e azioni, e considerazioni ambientali, sociali ed economiche. A livello locale, la Sardegna partecipa alla sperimentazione con due aree pilota: le Aree Marine Protette di Capo Carbonara e di Tavolara.



All’iniziativa, finanziata dal programma Interreg EuroMED ed ospitata dall’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, partecipano, oltre all’AMP di Capo Carbonara, l’AMP di Tavolara Capo Coda Cavallo, il Parco Naturale di Cabo de Gata (Andalusia), la municipalità di Dugi Otok (Dalmazia), il Parco Naturale di Hutovo Blato (Erzegovina), la municipalità di Ori Zarkou (Creta), l’AMP di Cap Ferrat (Costa Azzura), i rispettivi rappresentanti regionali e i partner tecnici (IUCN, Plan Bleu, , Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, Hellenic Society for the Protection of Nature e l’Istituto per il Turismo della Croazia, Capofila del progetto).





Tra gli ospiti internazionali, interverranno la Project manager del progetto Izidora Marković Vukadin e Damir Krešić, direttore dell’Istituto per il Turismo della Croazia, un centro studi divenuto Osservatorio dell’Organizzazione Mondiale del Turismo per la gestione sostenibile del turismo nel mare Adriatico. L’incontro di Villasimius costituisce il terzo appuntamento di scambio tra le destinazioni pilota, dopo le sessioni di progetto svoltesi negli anni precedenti a Marsiglia e a Barcellona e dedicate rispettivamente ai Climate Action Plans e alle Nature-based Solutions. Il tema centrale del confronto sarà questa volta rappresentato dalla valorizzazione delle misure ambientali di adattamento, finalizzata a promuovere nel mercato turistico le destinazioni turistiche che fanno questa scelta “naturale” per aumentare la loro resilienza climatica, e nel contempo stimolano il coinvolgimento attivo dei turisti rispetto al tema del cambiamento climatico.



«Stiamo dando via alla terza giornata del progetto europeo Interreg, che fa parte del programma europeo Interreg, Nature for Climate Change. Momento importante questo perché di fatto ci stiamo confrontando su una problematica particolarmente attuale nella regione Sardegna, cioè come gestire i cambiamenti climatici in rapporto allo sviluppo del turismo, quindi difendere le nostre coste dagli effetti dei cambiamenti climatici e nel contempo garantire comunque anche il turismo nelle nostre coste. Quest'ultima fase in realtà rappresenta un momento di valutazione di progetti già realizzati di fatto che sono stati preparati e la verifica se questi progetti sono veramente attuabili, realizzabili nel nostro territorio. Il progetto prevede la partecipazione di sei siti pilota, quindi sei comunità che si affacciano sul Mediterraneo e che lavoreranno per tre giornate a Villasimius confrontandosi appunto su queste tematiche» Ha concluso l’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi. Progetto NaTour4ClimateChange Portale SardegnaAmbiente, sezione progetti europei Istituto per il Turismo della Croazia Area Marina Protetta di Capo Carbonara Area Marina Protetta di Tavolara Parco naturale Cabo de Gata Parco naturale Hutovo Blato Parco naturale di Telašćica, isola Dugi Otok Sito naturale Ori Zarkou Sito naturale Koufonisi