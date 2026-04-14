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Alguer.itnotiziealgheroPoliticaRegione › «Ex sindaco su Surigheddu vive di ricordi»
S.A. 15:00
«Ex sindaco su Surigheddu vive di ricordi»
Così il consigliere comunale e capogruppo di Riformiamo Alghero Gianni Martinelli ritorna sulla questione dell´ex azienda agricola tra Olmedo e Alghero ma lo fa attaccando - senza mai nominarlo - l´ex sindaco Marco Tedde, con cui aveva condiviso una lunga esperienza in Forza Italia.
«Ex sindaco su Surigheddu vive di ricordi»

ALGHERO - «Leggo di un comunicato di un’ex Sindaco di Alghero e consigliere regionale che continua ciclicamente ad intervenire sulla questione Surigheddu e Mamuntanas riproponendo un vecchio accordo di programma del 2007 stipulato con l’allora ex Governatore Soru che prevedeva tra l’altro la realizzazione di un campo da golf e strutture ricettive a rotazione ecc ecc …che nonostante i suoi ruoli apicali svolti nella pubblica amministrazione locale e regionale stando nella stanza dei bottoni non è riuscito a schiacciarne nemmeno uno compreso quello in oggetto e anzi si presenta si ripresenta come il detentore della soluzione in tasca». Così il consigliere comunale e capogruppo di Riformiamo Alghero Gianni Martinelli ritorna sulla questione dell'ex azienda agricola tra Olmedo e Alghero [LEGGI] ma lo fa attaccando - senza mai nominarlo - l'ex sindaco Marco Tedde, con cui aveva condiviso una lunga esperienza in Forza Italia [LEGGI].

Prosegue Martinelli nella sua invettiva contro l'attuale consigliere nazionale di Forza Italia: «evidentemente il nostro ex sindaco vive ancora di ricordi e non si rende conto che sono passati 20 anni e che il mondo è cambiato; oltre alla sicurezza energetica, abbiamo necessità soprattutto della sicurezza alimentare e sarebbe un delitto destinare le residue terre più fertili del nord Sardegna ad un mero campo da golf o hotel che possono e devono essere realizzati in altri contesti e in altri ambiti territoriali locali. Abbiamo delle eccellenze regionali nella produzione di latte, formaggi, vino e olio che non aspettano altro che un imput regionale per sedersi ad un tavolo e ragionare insieme per condividere una soluzione».
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