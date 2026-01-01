Cor 13:00 Spopolamento e povertà: rafforzati gli interventi È questo l’obiettivo delle ultime misure programmate dalla Giunta regionale, guidata dalla presidente Alessandra Todde, che ha destinato oltre 135 milioni di euro di fondi europei FSE+ 2021-2027 per il periodo 2026-2029



CAGLIARI - Contrastare lo spopolamento e la povertà, rafforzare i servizi e creare le condizioni perché le persone possano restare, vivere e lavorare in Sardegna. È questo l’obiettivo delle ultime misure programmate dalla Giunta regionale, guidata dalla presidente Alessandra Todde, che ha destinato oltre 135 milioni di euro di fondi europei FSE+ 2021-2027 per il periodo 2026-2029.



Nel dettaglio, la programmazione prevede: 10 milioni di euro per i buoni sanitari; 34 milioni per l’avviso Sine Limes, destinato a progetti di inclusione sociale per le persone più fragili; 1,7 milioni per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali (PLUS); 3,8 milioni per la formazione degli operatori del soccorso sanitario pre-ospedaliero 118; 30 milioni per il trasporto pubblico dedicato a studenti e persone con disabilità; 30 milioni per il sostegno all’abitare e agli affitti; 10 milioni per i servizi di cura all’infanzia; oltre 12,5 milioni per attività sportive e inclusive rivolte a bambini e ragazzi.



A queste misure si affianca il Reddito di Inclusione Sociale, destinato alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità, integrato con il lavoro dei servizi sociali territoriali. Sul fronte del contrasto allo spopolamento, la Regione rafforza gli strumenti già attivi: circa 15 milioni di euro l’anno fino al 2028 per contributi sulla prima casa nei comuni sotto i 5.000 abitanti, con ampliamento della platea dei beneficiari; assegno di natalità fino a 600 euro mensili per il primo figlio e 400 euro per i successivi.