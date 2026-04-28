S.A. 20:44 Via libera a Rendiconto in Regione Approvato il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2025 entro la scadenza del 30 aprile, prevista dalla normativa. Il provvedimento sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2025 entro la scadenza del 30 aprile, prevista dalla normativa. Il provvedimento sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica, passaggio necessario per consentire alla Regione di procedere, dopo le verifiche e la parifica, alla predisposizione del disegno di legge di assestamento di bilancio. «L’approvazione del Rendiconto entro i termini previsti dalla legge è un passaggio fondamentale per garantire ordine e continuità alla programmazione finanziaria della Regione», dichiara l’assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Giuseppe Meloni. «Rispettare la scadenza del 30 aprile significa mettere la Corte dei Conti nelle condizioni di svolgere le verifiche prima dell’estate e consente alla Giunta di lavorare al disegno di legge di assestamento per utilizzare le risorse dell’avanzo».



Il Rendiconto 2025 registra un avanzo di amministrazione di circa 570 milioni di euro, di cui riprogrammabili 510 milioni, in diminuzione rispetto ai circa 756 milioni di euro dell’esercizio 2024. Questa riduzione indica che le risorse programmate sono state spese in percentuale maggiore rispetto all’annualità precedente, comportando quindi ricadute positive in aumento sul territorio. «Questo passaggio conferma una gestione finanziaria migliorabile ma di certo equilibrata, prudente e trasparente - conclude Meloni -. Vista la situazione internazionale e le ricadute che sta producendo anche sull’economia della nostra isola, le risorse dell’assestamento serviranno anche ad attenuare i disagi che questo contesto sta provocando sulle nostre comunità, trasformando le disponibilità finanziarie dell’avanzo in interventi utili per i territori, le imprese e i cittadini della Sardegna».