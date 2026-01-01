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Cor 14:51
Strategic Technologies: 100 milioni di risorse
L’intervento si inserisce nell’ambito del PR Sardegna FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027, rimodulato dalla Regione
Strategic Technologies: 100 milioni di risorse

CAGLIARI - Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) in Sardegna e del nuovo Avviso pubblico per la selezione di proposte di investimento produttivo da finanziare attraverso contratti di investimento nei settori delle tecnologie digitali e deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e delle biotecnologie. L’intervento si inserisce nell’ambito del PR Sardegna FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027, rimodulato dalla Regione per contribuire agli obiettivi della Strategic Technologies for Europe Platform, istituita dall’Unione europea per aumentare la competitività delle filiere tecnologiche cosiddette “critiche” e per recuperare il divario rispetto ai leader globali in questi settori.
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