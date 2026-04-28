S.A. 20:34 Da Regione sostegno ai comuni più piccoli La novità più rilevante riguarda l’estensione della misura ai comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre dell’anno d’imposta di riferimento. La precedente soglia era fissata a 3.000 abitanti, con riferimento al 31 dicembre 2020



CAGLIARI - Intervenire sulle misure contro lo spopolamento per ampliare la platea dei territori coinvolti e rendere più efficace il supporto alle attività economiche che operano nei piccoli Comuni della Sardegna. È questo l’obiettivo della proposta di deliberazione presentata dall’assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Giuseppe Meloni e approvata dalla Giunta, per l’aggiornamento delle direttive di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 3/2022 che riguarda le misure di contrasto allo spopolamento, come modificato dalla legge di stabilità 2026. La proposta interviene sul credito di imposta, il beneficio fiscale che consente a imprese, lavoratori autonomi e professionisti di compensare una parte delle imposte dovute, riducendo così il peso fiscale per chi opera nei territori agevolati. La novità più rilevante riguarda l’estensione della misura ai comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre dell’anno d’imposta di riferimento.



La precedente soglia era fissata a 3.000 abitanti, con riferimento al 31 dicembre 2020. Con l’aggiornamento delle direttive, dunque, la misura si allinea alla realtà demografica dei comuni sardi, perché il dato sulla popolazione sarà aggiornato in modo dinamico anno per anno. Sulla base dei dati demografici al 31 dicembre 2024, anno di riferimento per il prossimo avviso, l’innalzamento della soglia da 3.000 a 5.000 abitanti amplia in modo significativo la platea territoriale: ai 278 Comuni sotto i 3.000 abitanti si aggiungono infatti 38 Comuni compresi tra 3.000 e 5.000 residenti. Più comuni interessati significa più imprese, lavoratori autonomi e professionisti che potranno accedere all’agevolazione, secondo i requisiti previsti dalle direttive e dagli avvisi attuativi. «Questa proposta, che riguarda le iniziative produttive nuove o esistenti - dichiara l’assessore Giuseppe Meloni - è una scelta politica chiara: contrastare lo spopolamento significa creare le condizioni affinché, nei piccoli Comuni, un’impresa possa continuare a investire, o chi apre un’attività o porta avanti una professione possa farlo col giusto sostegno. Con l’estensione della soglia ai comuni fino a 5.000 abitanti allarghiamo la possibilità di accesso a una misura che realmente agevola le attività produttive dei territori».



Tra gli elementi previsti dall’aggiornamento vi è anche un’altra novità rilevante: la modifica del parametro di calcolo per le società di persone che rende la misura più appetibile anche per questa tipologia di soggetti. Il contributo potrà infatti essere fruito nella misura del 40 per cento anche con riferimento alla somma dell’IRPEF dovuta dai singoli soci, secondo quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e regolarmente versata, purché dal modello Redditi risulti che il socio possieda solo la partecipazione alla società che richiede il contributo. L’attuazione sarà affidata, per le rispettive competenze, all’Agenzia Sarda delle Entrate e alla Direzione generale dei Servizi Finanziari, anche attraverso le necessarie convenzioni o accordi con l’Agenzia delle Entrate.