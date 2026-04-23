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Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaRegione › Consulta emigrazione: Desirè Manca commissariata
Cor 12:04
Consulta emigrazione: Desirè Manca commissariata
Consulta emigrazione, Michele Pais (Lega Alghero): La Giunta regionale commissaria l’Assessore Desirè Manca e sospende la delibera di epurazione. Avevamo ragione: atto illegittimo
Consulta emigrazione: Desirè Manca commissariata

ALGHERO - «La Giunta regionale è stata costretta a sospendere la vergognosa deliberazione con cui si voleva epurare il dottor Aldo Aledda dalla Consulta regionale dell’emigrazione. Un atto gravemente illegittimo che ho denunciato fin dal primo momento e che oggi viene clamorosamente ripudiato nei fatti». Lo dichiara Michele Pais.

«Quella delibera – prosegue Pais – rappresentava un vero e proprio abominio giuridico, fondato su motivazioni inconsistenti e pericolosamente orientato a introdurre logiche politiche in un organismo che, per sua natura, deve restare autonomo e libero da condizionamenti partitici. La Consulta dell’emigrazione non è e non può diventare terreno di alimentazione politica». Pais rivendica il lavoro svolto. «Sono stato il primo a denunciare con forza questa vergogna, evidenziandone i profili di illegittimità e i rischi per la credibilità delle istituzioni.

Successivamente, anche la VI Commissione regionale ha censurato quell’atto, confermando i dubbi sulla sua tenuta giuridica e sulla carenza di motivazioni. Oggi la sospensione da parte della Giunta certifica che avevamo ragione, commissariando e sfiduciando di fatto l’Assessore Desire Manca, proponente della delibera». «Si tratta di una vicenda grave – conclude Pais – che deve far riflettere. Non si può pensare di rimuovere figure di alto profilo come il dottor Aledda per ragioni che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico. Giù le mani della politica dal mondo dell’emigrazione: serve rispetto per le competenze, per le comunità dei sardi in Italia e nel mondo e per le Istituzioni».
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