Cor 11:40 Stelle al Merito del Lavoro, cerimonia in Prefettura Si è svolta venerdì mattina nella Sala Consiliare del Palazzo Regio di Cagliari la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori e alle lavoratrici della Sardegna che si sono distinti per impegno, competenza e responsabilità nel corso della loro carriera



CAGLIARI - Si è svolta venerdì mattina nella Sala Consiliare del Palazzo Regio di Cagliari la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori e alle lavoratrici della Sardegna che si sono distinti per impegno, competenza e responsabilità nel corso della loro carriera. Alla presenza della Prefetto, Paola Dessì, delle autorità civili e militari e delle rappresentanze del mondo del lavoro, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha sottolineato il valore profondo della ricorrenza del Primo Maggio e il significato del riconoscimento conferito.



Nel suo intervento, Todde ha evidenziato come il Primo Maggio rappresenti un momento di riflessione collettiva sul valore attribuito al lavoro e sulla distanza ancora esistente tra diritti affermati e diritti effettivamente garantiti. Le Stelle al Merito del Lavoro, ha spiegato, riconoscono percorsi individuali ma restituiscono anche una visione del lavoro come elemento con una forte dimensione pubblica e sociale.



Un passaggio significativo è stato dedicato alla specificità della Sardegna, dove la condizione insulare incide sulle opportunità e sui percorsi professionali. «Le distanze non sono un elemento neutro. Incidono sulla mobilità, sulle possibilità di costruire un percorso stabile, sulla scelta stessa di restare nella propria terra», ha affermato la Presidente, ribadendo come il lavoro rappresenti una leva di coesione territoriale oltre che sociale.