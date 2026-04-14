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S.A. 13:26
Colpo nella notte in piazza Santa Croce
I ladri sono andati a segno nel centro storico, in un locale di piazza Santa Croce, da cui hanno portato via un prosciutto e un´affettatrice
Colpo nella notte in piazza Santa Croce

ALGHERO - Nuovo furto nella notte ad Alghero. I ladri sono andati a segno nel centro storico, in un locale di piazza Santa Croce, da cui hanno portato via un prosciutto e un'affettatrice. Una refurtiva modesta ma, come spesso accade in questi casi, il danno più rilevante è quello provocato agli infissi, vetri, vetrate e verande sfondate per accedere all'interno. I ladri, particolarmente rumorosi, hanno svegliato alcuni residenti della zona che hanno dato l'allarme e li hanno costretti alla fuga.
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