S.A. 13:26 Colpo nella notte in piazza Santa Croce I ladri sono andati a segno nel centro storico, in un locale di piazza Santa Croce, da cui hanno portato via un prosciutto e un´affettatrice



ALGHERO - Nuovo furto nella notte ad Alghero. I ladri sono andati a segno nel centro storico, in un locale di piazza Santa Croce, da cui hanno portato via un prosciutto e un'affettatrice. Una refurtiva modesta ma, come spesso accade in questi casi, il danno più rilevante è quello provocato agli infissi, vetri, vetrate e verande sfondate per accedere all'interno. I ladri, particolarmente rumorosi, hanno svegliato alcuni residenti della zona che hanno dato l'allarme e li hanno costretti alla fuga.