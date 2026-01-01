S.A. 20:34 Furto in auto al Lazzaretto: due denunce Due uomini, dopo aver forzato l’autovettura in sosta di un ignaro turista i due soggetti, hanno portato via due zaini contenenti articoli di abbigliamento e dispositivi elettronici per un valore complessivo di circa 1.350 euro



ALGHERO - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha individuato due soggetti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di un furto aggravato su auto in sosta ai danni di un turista che aveva parcheggiato il proprio mezzo presso il parcheggio antistante la spiaggia del Lazzaretto. Da attente indagini eseguite dai poliziotti del Commissariato P.S. di Alghero è emerso che, dopo aver forzato l’autovettura in sosta di un ignaro turista i due soggetti, hanno portato via due zaini contenenti articoli di abbigliamento e dispositivi elettronici per un valore complessivo di circa 1.350 euro. Le immediate attività investigative svolte dai poliziotti, anche a mezzo dell’acquisizione e della visione di immagini e filmati, hanno permesso di appurare che il furto era stato commesso da due giovani uomini giunti sul posto a bordo di una Station Wagon che, dopo una breve perlustrazione dell’area e dopo aver individuato il veicolo da colpire, avevano atteso il momento opportuno per entrare in azione.



Utilizzando una forbice da elettricista con manici rossi, hanno forzato la portiera lato conducente e si sono impossessati dei due zaini custoditi all’interno dell’abitacolo, per poi dileguarsi rapidamente in direzione di Alghero. Dagli accertamenti è emerso che il conducente del veicolo utilizzato per il furto risultava essere un soggetto già noto alle FF O. per i numerosi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio. Successive attività investigative hanno permesso di identificare il secondo autore del furto, anch’egli gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Entrambi erano già stati deferiti in stato di libertà poiché ritenuti responsabili di un analogo episodio delittuoso verificatosi sempre nel territorio del Comune di Alghero.