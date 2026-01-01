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S.A. 9:00
Tentativo sventato di fuga a Bancali
Un detenuto di nazionalità rumena è riuscito ad arrampicarsi nell’area passeggi, raggiungendo successivamente il tetto della rotonda “San Sebastiano” attraverso un tubo dell’acqua, nel tentativo di allontanarsi dalla struttura a Sassari
Tentativo sventato di fuga a Bancali

SASSARI - Tentativo di fuga nel primo pomeriggio di ieri giovedì 30 aprile, presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali, prontamente sventato grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria. Secondo quanto riferito dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), intorno alle ore 14:30 un detenuto di nazionalità rumena è riuscito ad arrampicarsi nell’area passeggi, raggiungendo successivamente il tetto della rotonda “San Sebastiano” attraverso un tubo dell’acqua, nel tentativo di allontanarsi dalla struttura.

Immediato l’allarme lanciato dagli agenti in servizio. Il personale di Polizia Penitenziaria è intervenuto con prontezza, individuando un accesso alternativo dalla zona sovrastante il capannone MOF. Due agenti sono così riusciti a raggiungere il detenuto alle spalle e, con il supporto di altri colleghi, hanno bloccato l’uomo, impedendone la fuga. Il detenuto è stato immediatamente messo in sicurezza e saranno ora avviati gli accertamenti del caso.

«Ancora una volta – dichiarano Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna, e Donato Capece, segretario generale del SAPPE – va sottolineata la professionalità, il coraggio e lo spirito di servizio degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria, che operano in condizioni spesso difficili ma garantiscono quotidianamente sicurezza e legalità negli istituti penitenziari». Il SAPPE evidenzia come l’episodio confermi le criticità del sistema carcerario, ribadendo la necessità di maggiori risorse, organici adeguati e interventi strutturali per prevenire situazioni analoghe.
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