Cor 8:28 Alghero: esplosione in via Palomba Probabile bomba carta intorno alle 5.30 della mattina tra venerdì e sabato nella piazzetta di Via Palomba, quartiere a sud di Alghero: praticamente certa l´origine dolosa dell´esplosione



ALGHERO - Un forte boato, poi la paura e l'arrivo immediato dei Vigili del fuoco allertati dai residenti e la messa in sicurezza della zona. E' l'epilogo dell'esplosione avvenuta intorno alle 5.30 della mattina tra venerdì e sabato nella piazzetta di Via Palomba, quartiere a sud di Alghero. La vettura data alle fiamme, apparterrebbe al gestore del locale ubicato proprio nella piazza: Un dettaglio che fa presagire la pista dolosa. Praticamente certa, infatti, l'origine non casuale delle fiamme che hanno poi divorato vetri e pneumatici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e gli agenti del commissariato di Alghero che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire agli autori della probabile intimidazione. L’auto è stata immediatamente rimossa dalla zona.