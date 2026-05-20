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Cor 12:18
Sassar, retata in Piazza Mercato: armi e droga
Intervento della Polizia di Stato a Sassari nella giornata du giovedì: controlli ad alto impatto in Piazza Mercato; identificate oltre cinquanta persone, sequestrate armi e droga
Sassar, <i>retata</i> in Piazza Mercato: armi e droga

SASSARI - Nella giornata di ieri, Piazza Mercato a Sassari è stata teatro di un servizio straordinario di controllo del territorio ad "alto impatto", finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e alla tutela della sicurezza pubblica nelle aree più sensibili del centro urbano. L’operazione è stata organizzata e coordinata dal Dirigente della Squadra Mobile di Sassari, Dott. Michele Mecca, e ha visto in azione un dispositivo complesso e sinergico.

All'intervento ha partecipato il personale della Squadra Mobile con il supporto della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, coadiuvati per l'occasione dall'unità cinofila. L'attività sul campo ha permesso di conseguire importanti risultati sul fronte della prevenzione e della repressione dei reati.

Nel corso del servizio sono state infatti identificate oltre cinquanta persone e ne sono state segnalate numerose alle autorità competenti. I controlli approfonditi hanno inoltre consentito il rinvenimento di diverse armi da taglio, tra cui diversi coltelli, e di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish, marijuana e cocaina. Questo genere di interventi straordinari è volto a restituire piena vivibilità ai cittadini e a contrastare lo spaccio di stupefacenti e la microcriminalità.
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