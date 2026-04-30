S.A. 15:13 A-Mare non aprirà quest´estate Ad annunciarlo un post sui social che ufficializza un nuovo passaggio di un iter molto travagliato per il locale del Calabona gestito dalla Società dei Bagni del Corallo, al centro di una battaglia legale negli ultimi due anni per le autorizzazioni



ALGHERO - A-mare non aprirà i battenti in questa stagione estiva. Ad annunciarlo un post sui social che ufficializza un nuovo passaggio di un iter molto travagliato per il locale del Calabona gestito dalla Società dei Bagni del Corallo, al centro di una battaglia legale negli ultimi due anni in cui è stato aperto e poi chiuso diverse volte: «In questi mesi abbiamo lavorato sodo, ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, seguito ogni singolo passaggio, smontato ogni struttura, rispettato e preservato ogni singolo centimetro di questo luogo che ci accoglie. Eppure quest'anno A-mare non aprirà. Sono parole che non avremo voluto scrivere mai. La situazione giudiziaria non ci consente di aprire. Confidiamo nella giustizia e nelle sedi competenti, ma oggi il nostro pensiero è tutto per chi, senza alcuna responsabilità, paga le conseguenze più pesanti; le 27 persone che lavorano con noi, i nostri collaboratori, i fornitori e tutti coloro che avevano programmato la stagione con noi. A-mare tornerà. Quando potremo, quando sarà giusto».