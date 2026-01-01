S.A. 16:00 Minaccia la madre: arrestato sassarese Offese, minacce e continue richieste di denaro: fermato un uomo che da settimane perseguitava la madre



SASSARI - Nel corso della nottata di mercoledì, a Sassari, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento dei militari dell’Arma è scaturito a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta tramite il numero unico di emergenza 112. Giunti presso l’abitazione, i Carabinieri hanno prestato assistenza alla madre del soggetto, la quale ha riferito che il figlio, già da diverse settimane, aveva posto in essere reiterate condotte vessatorie consistenti in offese, minacce e continue richieste di denaro, verosimilmente finalizzate all’acquisto di sostanze stupefacenti.



L’episodio ha rappresentato il culmine di tali condotte; il soggetto, a seguito del costante diniego della madre, l’avrebbe strattonata e percossa, danneggiando contestualmente varie suppellettili dell’abitazione e cagionando nella donna un perdurante stato d’ansia e di angoscia. Al momento del rintraccio da parte dei militari operanti, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti del genitore, motivo per cui è stato tratto in arresto. Espletate le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che

coordina e dirige le indagini, è stato inizialmente trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma e nel corso della stessa mattinata, a seguito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato

convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.