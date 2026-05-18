Cor 11:24 A 206 km/h sulla Sassari-Alghero Sfrecciava alla guida della sua Bmw. Un automobilista è stato fermato dagli agenti della polizia stradale nel fine settimana e sanzionato: a Polstrada ha intensificato i controlli lungo le principali arterie del Sassarese, ritirando in totale 26 patenti di guida



ALGHERO - Negli ultimi giorni, weekend compreso, la Polstrada ha intensificato i controlli lungo le principali arterie del Sassarese, ritirando in totale 26 patenti di guida, elevando altre 6 sanzioni per superamento dei limiti di velocità e riscontrando numerose violazioni al codice della strada. Nel corso dei controlli sono stati accertati 7 casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Il dispositivo di controllo ha permesso inoltre di contestare numerose altre infrazioni: 12 conducenti sono stati sanzionati per l'uso del telefono cellulare durante la guida, 22 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 12 per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria e 33 per l'omessa revisione del veicolo. Gli agenti hanno anche rilevato 6 incidenti stradali, di cui 4 con soli danni a cose.