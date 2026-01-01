Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcioFc Alghero, serve il miracolo per la salvezza
Cor 13:00
Fc Alghero, serve il miracolo per la salvezza
La Fc Alghero cade tra le mura amiche e vede complicarsi ulteriormente il proprio cammino verso la salvezza. Il 2-0 inflitto dal Valledoria pesa come un macigno sulla classifica dei catalani, ora chiamati a sperare in un vero e proprio miracolo per agganciare la zona play-out
<i>Fc</i> Alghero, serve il miracolo per la salvezza

ALGHERO - La Fc Alghero cade tra le mura amiche e vede complicarsi ulteriormente il proprio cammino verso la salvezza. Il 2-0 inflitto dal Valledoria pesa come un macigno sulla classifica dei catalani, ora chiamati a sperare in un vero e proprio miracolo per agganciare la zona play-out e continuare a coltivare l’obiettivo permanenza in Prima Categoria. La gara si mette subito in salita per i padroni di casa. Al primo vero affondo, al 4’, il Valledoria passa in vantaggio: Marco Piras sfrutta una palla vagante in area e batte Dore con freddezza, gelando il pubblico algherese.

La reazione della Fc Alghero tarda a concretizzarsi, ma al 23’ arriva un primo segnale con Raimondo Serra, il cui colpo di testa viene però neutralizzato dalla retroguardia ospite. Nel finale di primo tempo i giallorossi aumentano il ritmo e provano a stringere d’assedio gli avversari, senza però riuscire a scalfire una difesa del Valledoria attenta e ben organizzata. Si va così al riposo con gli ospiti avanti di misura. Nella ripresa la Fc Alghero torna in campo con determinazione. Al 52’ Pintus ci prova su calcio di punizione, ma la conclusione è debole e centrale, facile preda del portiere. Cinque minuti più tardi è Cherchi a sfiorare il pari con un colpo di testa che esce di poco alla destra del palo, facendo trattenere il fiato ai tifosi.

Quando i padroni di casa sembrano poter riaprire la partita, arriva invece il colpo del definitivo ko. Al 72’ Ghibaudi Elisii, lasciato colpevolmente libero al limite dell’area, trova il tempo per calciare e battere Dore, firmando il raddoppio del Valledoria. Nel finale la FC Alghero tenta il tutto per tutto, ma la formazione ospite si difende con ordine e porta a casa tre punti preziosissimi. Da segnalare, tra le fila algheresi, l’esordio del giovane Riccardo Uda, classe 2009, nota positiva in una serata altrimenti amara. Una sconfitta che brucia, dunque, e che costringe ora la FC Alghero a guardare avanti con poche certezze e tante speranze, aggrappandosi a quel filo sottile che conduce ai play-out.

FC ALGHERO: Dore, Peana, Cingotti (1’ st Spanu), Serra Federico, Correddu, Zanda (1’ st Marrosu), Riu (42’ st Uda), Puledda, Cherchi (27’ st Nuoto), Pintus, Serra Raimondo (14’ st Federici).
A disposizione: Serra Francesco, Porcu, Carbone, Molinari.
Allenatore: Tommaso Movilli
VALLEDORIA: Nieddu, Depalmas, Deperu, Mulas (21’ st Chiaramonti), Ligios, Campus, Piras, Murru (40’ st Demontis), Elisii G. (32’ st Ruzzu), Elisii J. (42’ st Maccioni), Baldino (32’ st Burrelli).
A disposizione: Deana, Sau, Serreli, Zirattu.
Allenatore: Massimiliano Nieddu
Arbitro: Gabriele Arca Sedda di Sassari
Reti: 4’ Piras, 72’ Elisii G.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/4Per la FC vittoria d’obbligo contro Valledoria
15/4Fc Alghero perde contro Lauras tra le polemiche
16/4Sabato l´Alghero ospita l´Arzachena
13/4L´Alghero travolge il Campanedda
10/4Futsal FC: Under 19 cerca finalissima regionale
9/4FC Alghero: la sfida in trasferta contro il Lauras
2/4Alghero ospita il Castelsardo
1/4Futsal FC Alghero chiude con una vittoria in C1
29/3Alghero incontenibile a Usini
29/3Sassari Calcio Latte Dolce vince ad Anzio
« indietro archivio calcio »
19 aprile
Via i sigilli al Magic Beach di Alghero
19 aprile
Alghero: la musica ponte fra culture
19 aprile
Sassari in festa per il nuovo Arcivescovo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)