Cor 20:18 Fc Alghero, sconfitta e retrocessione La Fc Alghero perde in casa 1-2 contro il Sorso, nella penultima giornata del campionato di Prima Categoria, e retrocede matematicamente in Seconda Categoria. Una partita che, soprattutto nella prima parte, ha visto una buona prestazione da parte degli algheresi, capaci di creare diverse occasioni ma ancora una volta penalizzati dalle difficoltà in fase realizzativa



ALGHERO - Solo nel finale, complice anche l’arrivo di notizie negative dagli altri campi, la squadra ha progressivamente abbassato l’intensità, concedendo spazi agli ospiti che ne hanno approfittato. Per completezza, è doveroso sottolineare che la retrocessione sarebbe arrivata comunque anche in caso di vittoria, vista la contemporanea affermazione del Malaspina contro il Porto Torres. Per la cronaca, il primo squillo è della FC Alghero al 20’: Uda, servito da Mameli, calcia dal limite trovando però la pronta risposta del portiere ospite. Il Sorso replica con alcuni tentativi dalla distanza che non inquadrano lo specchio della porta. Al 24’ occasione in contropiede per i padroni di casa: Carlo Pintus, da buona posizione, conclude debolmente tra le braccia di Pittalis.



Tre minuti più tardi doppia grande chance per la Fc Alghero: prima Raimondo Serra viene anticipato al momento del tiro, poi Mameli colpisce la traversa con un diagonale dalla destra. Al 38’ ancora protagonista Raimondo Serra, che recupera un pallone al limite, salta un avversario e conclude, trovando però ancora attento l’estremo difensore ospite. Sul finire del primo tempo (43’) è il Sorso a colpire la traversa con un tiro-cross dalla sinistra. Nella ripresa la FC Alghero aumenta il ritmo alla ricerca del vantaggio. Al 58’ Lollo Riu sfiora il gol con un rasoterra che lambisce il palo sinistro.



Al 62’ risponde il Sorso con Mudadu, il cui pallonetto esce di poco. Al 75’ bella azione dei giallorossi con Pintus che serve Riu in area, ma la difesa libera. All’80’ altra grande occasione per Pintus che, a pochi passi dalla porta, non riesce a concretizzare. Un minuto più tardi arriva la doccia fredda: il Sorso passa in vantaggio con Mudadu, bravo a finalizzare un contropiede. Al 91’ il raddoppio ospite porta la firma di Pilo, ex di turno, che approfitta di un’incertezza difensiva. Al 92’ Lollo Riu accorcia le distanze, ma è troppo tardi per riaprire la gara. Il match si chiude sul risultato di 1-2. Con questa sconfitta arriva la retrocessione matematica in Seconda Categoria. Domenica prossima l’ultima giornata di campionato, che chiuderà ufficialmente la stagione dei giallorossi.