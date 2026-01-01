Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcioFc Alghero, sconfitta e retrocessione
Cor 20:18
Fc Alghero, sconfitta e retrocessione
La Fc Alghero perde in casa 1-2 contro il Sorso, nella penultima giornata del campionato di Prima Categoria, e retrocede matematicamente in Seconda Categoria. Una partita che, soprattutto nella prima parte, ha visto una buona prestazione da parte degli algheresi, capaci di creare diverse occasioni ma ancora una volta penalizzati dalle difficoltà in fase realizzativa
<i>Fc</i> Alghero, sconfitta e retrocessione

ALGHERO - Solo nel finale, complice anche l’arrivo di notizie negative dagli altri campi, la squadra ha progressivamente abbassato l’intensità, concedendo spazi agli ospiti che ne hanno approfittato. Per completezza, è doveroso sottolineare che la retrocessione sarebbe arrivata comunque anche in caso di vittoria, vista la contemporanea affermazione del Malaspina contro il Porto Torres. Per la cronaca, il primo squillo è della FC Alghero al 20’: Uda, servito da Mameli, calcia dal limite trovando però la pronta risposta del portiere ospite. Il Sorso replica con alcuni tentativi dalla distanza che non inquadrano lo specchio della porta. Al 24’ occasione in contropiede per i padroni di casa: Carlo Pintus, da buona posizione, conclude debolmente tra le braccia di Pittalis.

Tre minuti più tardi doppia grande chance per la Fc Alghero: prima Raimondo Serra viene anticipato al momento del tiro, poi Mameli colpisce la traversa con un diagonale dalla destra. Al 38’ ancora protagonista Raimondo Serra, che recupera un pallone al limite, salta un avversario e conclude, trovando però ancora attento l’estremo difensore ospite. Sul finire del primo tempo (43’) è il Sorso a colpire la traversa con un tiro-cross dalla sinistra. Nella ripresa la FC Alghero aumenta il ritmo alla ricerca del vantaggio. Al 58’ Lollo Riu sfiora il gol con un rasoterra che lambisce il palo sinistro.

Al 62’ risponde il Sorso con Mudadu, il cui pallonetto esce di poco. Al 75’ bella azione dei giallorossi con Pintus che serve Riu in area, ma la difesa libera. All’80’ altra grande occasione per Pintus che, a pochi passi dalla porta, non riesce a concretizzare. Un minuto più tardi arriva la doccia fredda: il Sorso passa in vantaggio con Mudadu, bravo a finalizzare un contropiede. Al 91’ il raddoppio ospite porta la firma di Pilo, ex di turno, che approfitta di un’incertezza difensiva. Al 92’ Lollo Riu accorcia le distanze, ma è troppo tardi per riaprire la gara. Il match si chiude sul risultato di 1-2. Con questa sconfitta arriva la retrocessione matematica in Seconda Categoria. Domenica prossima l’ultima giornata di campionato, che chiuderà ufficialmente la stagione dei giallorossi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
30/4FC Alghero, domenica sfida decisiva contro il Sorso
1/5Futsal fa festa in attesa della fase nazionale
28/4Fc Alghero, vive le speranze salvezza
23/4FC Alghero spera nel miracolo salvezza a Sorso
23/4L´Alghero chiude il campionato a Bonorva
19/4Fc Alghero, serve il miracolo per la salvezza
19/4Tra Alghero e Arzachena finisce in parità
16/4Per la FC vittoria d’obbligo contro Valledoria
15/4Fc Alghero perde contro Lauras tra le polemiche
16/4Sabato l´Alghero ospita l´Arzachena
« indietro archivio calcio »
3 maggio
Sassari: schianto all´alba con l´autobus
3 maggio
E´ finita: Dinamo nel baratro della A2
2 maggio
Bar chiuso a Capo Caccia: intollerabile



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)