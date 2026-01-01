video S.A. 9:00 L´Alghero scommette sul futuro con Mauro Giorico: l´intervista La stagione record dell´Alghero calcio, la situazione dei campi sportivi e in particolare del Mariotti, un´amichevole speciale che vedrà protagonista la formazione giallorossa e quella del Vaticano nell´intervista di "+Media Talks" a mister Mauro Giorico



+Media Talks", a cura dei giornalisti Stefano Idili e Sara Alivesi, e le immagini realizzate da Roberto Lampis. ALGHERO - Una promozione da record per l'Alghero calcio che dopo un anno ritrova l'Eccellenza in un campionato di Promozione disputato senza mai perdere e l'altra buona notizia è che potrà giocarla al campo sportivo Mariotti dove i lavori di adeguamento della struttura si concluderanno nel mese di luglio. Proprio nello storico campo sportivo di via Vittorio Emanuele, a settembre, si giocherà un'amichevole speciale, quella con la squadra del Vaticano, allenata da un ex giocatore dell'Alghero, Bruno Mariotti. Di questo e di tanto altro si parla nell'intervista a mister Mauro Giorico, all'interno del format "", a cura dei giornalisti Stefano Idili e Sara Alivesi, e le immagini realizzate da Roberto Lampis. Guarda e condividi il video su Alguer.tv