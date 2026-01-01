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Cor 13:00
Calcio: rappresentativa del Vaticano ad Alghero
Mauro Giorico e Bruno Mariotti, ora allenatori dell’Alghero e della rappresentativa del Vaticano, sono stati ospiti del Sindaco Raimondo Cacciotto con il Vicesindaco Francesco Marinaro e l´Assessore Raniero Selv
Calcio: rappresentativa del Vaticano ad Alghero

ALGHERO - Un gemellaggio sportivo che unisce Alghero e Roma nel segno del calcio, rappresentato da due figure di spessore che hanno intrapreso carriere diverse ma accomunate da una stagione indimenticabile che ha visto i colori giallorossi sfiorare la promozione in C2 nel 1982. Mauro Giorico e Bruno Mariotti, ora allenatori dell’Alghero e della rappresentativa del Vaticano, sono stati ospiti del Sindaco Raimondo Cacciotto, con il Vicesindaco Francesco Marinaro e l'Assessore Raniero Selva per un incontro di avvio di una collaborazione sportiva che verrà sancita da una amichevole da disputarsi ad Alghero con ogni probabilità nella prima settimana di settembre in un rinnovato stadio Mariotti. Presenti all’incontro la dirigenza al completo dell’Alghero, con il Presidente Andrea Pinna, e lo staff tecnico della rappresentativa vaticana.
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