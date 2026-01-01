S.A. 21:42 FC Alghero già retrocesso chiude il campionato La retrocessione in Seconda Categoria è infatti arrivata domenica scorsa, dopo la sconfitta interna contro il Sorso. Nei giorni successivi alla gara, la società si prenderà il tempo necessario per analizzare quanto accaduto e programmare il futuro



ALGHERO - Domenica alle ore 16 a Badesi ultima partita della stagione per la FC Alghero. Il campionato di Prima Categoria, Girone D si chiude in trasferta, con la squadra giallorossa chiamata a onorare fino all’ultimo fischio l’impegno preso. Un campionato che si conclude con un verdetto già definito. La retrocessione in Seconda Categoria è infatti arrivata domenica scorsa, dopo la sconfitta interna contro il Sorso. Un risultato che ha chiuso ogni possibilità di salvezza e che segna la fine di un percorso iniziato con ambizioni diverse e proseguito tra difficoltà e momenti di carattere. In campo a Badesi ci sarà la formazione guidata da mister Tommaso Movilli, che in questi mesi ha lavorato per tenere unito il gruppo e dare continuità al lavoro tecnico.



L’ultima uscita stagionale rappresenta per la squadra l’occasione di chiudere con dignità, orgoglio e spirito di appartenenza, valori che restano alla base del progetto sportivo algherese. Nei giorni successivi alla gara, la società si prenderà il tempo necessario per analizzare quanto accaduto e programmare il futuro. Il presidente Andrea Alessandrini, insieme allo staff dirigenziale, avvierà una serie di valutazioni per definire gli assetti organizzativi, tecnici e societari in vista della prossima stagione.



Le decisioni ufficiali verranno comunicate al termine degli approfondimenti. «La FC Alghero desidera rivolgere un sentito ringraziamento a quelle persone che, anche nei momenti più complicati, non hanno fatto mancare il proprio sostegno. Un ringraziamento che va anche a sponsor e a tutti coloro che hanno accompagnato il club in un’annata difficile. La storia della FC Alghero passa anche da stagioni come questa. Ora si apre una fase di riflessione e ricostruzione, con l’impegno di ripartire da basi solide per un percorso sportivo all’altezza della FC Alghero» le parole della società.