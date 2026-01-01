Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › FC Alghero già retrocesso chiude il campionato
S.A. 21:42
FC Alghero già retrocesso chiude il campionato
La retrocessione in Seconda Categoria è infatti arrivata domenica scorsa, dopo la sconfitta interna contro il Sorso. Nei giorni successivi alla gara, la società si prenderà il tempo necessario per analizzare quanto accaduto e programmare il futuro
FC Alghero già retrocesso chiude il campionato

ALGHERO - Domenica alle ore 16 a Badesi ultima partita della stagione per la FC Alghero. Il campionato di Prima Categoria, Girone D si chiude in trasferta, con la squadra giallorossa chiamata a onorare fino all’ultimo fischio l’impegno preso. Un campionato che si conclude con un verdetto già definito. La retrocessione in Seconda Categoria è infatti arrivata domenica scorsa, dopo la sconfitta interna contro il Sorso. Un risultato che ha chiuso ogni possibilità di salvezza e che segna la fine di un percorso iniziato con ambizioni diverse e proseguito tra difficoltà e momenti di carattere. In campo a Badesi ci sarà la formazione guidata da mister Tommaso Movilli, che in questi mesi ha lavorato per tenere unito il gruppo e dare continuità al lavoro tecnico.

L’ultima uscita stagionale rappresenta per la squadra l’occasione di chiudere con dignità, orgoglio e spirito di appartenenza, valori che restano alla base del progetto sportivo algherese. Nei giorni successivi alla gara, la società si prenderà il tempo necessario per analizzare quanto accaduto e programmare il futuro. Il presidente Andrea Alessandrini, insieme allo staff dirigenziale, avvierà una serie di valutazioni per definire gli assetti organizzativi, tecnici e societari in vista della prossima stagione.

Le decisioni ufficiali verranno comunicate al termine degli approfondimenti. «La FC Alghero desidera rivolgere un sentito ringraziamento a quelle persone che, anche nei momenti più complicati, non hanno fatto mancare il proprio sostegno. Un ringraziamento che va anche a sponsor e a tutti coloro che hanno accompagnato il club in un’annata difficile. La storia della FC Alghero passa anche da stagioni come questa. Ora si apre una fase di riflessione e ricostruzione, con l’impegno di ripartire da basi solide per un percorso sportivo all’altezza della FC Alghero» le parole della società.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/5Fc Alghero, sconfitta e retrocessione
30/4FC Alghero, domenica sfida decisiva contro il Sorso
1/5Futsal fa festa in attesa della fase nazionale
28/4Fc Alghero, vive le speranze salvezza
23/4FC Alghero spera nel miracolo salvezza a Sorso
23/4L´Alghero chiude il campionato a Bonorva
19/4Fc Alghero, serve il miracolo per la salvezza
19/4Tra Alghero e Arzachena finisce in parità
16/4Per la FC vittoria d’obbligo contro Valledoria
15/4Fc Alghero perde contro Lauras tra le polemiche
« indietro archivio calcio »
7 maggio
Furto in auto al Lazzaretto: due denunce
7 maggio
Più voli invernali, dopo Olbia firma Alghero
7 maggio
Pallacanestro Alghero: finali regionali U13 al Palamanchia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)