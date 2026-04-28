S.A. 17:54 FC Alghero, domenica sfida decisiva contro il Sorso Per la formazione giallorossa la vittoria rappresenta un passaggio obbligato: solo conquistando i tre punti sarà possibile continuare a sperare nella salvezza e mantenere vive le possibilità di conquistare i play out



ALGHERO - Penultima giornata di campionato per la FC Alghero, che domenica prossima, 3 maggio, alle ore 16 scenderà in campo, al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, per affrontare il Sorso 1930 in una gara cruciale per il proprio futuro nel girone D di Prima Categoria. Per la formazione giallorossa la vittoria rappresenta un passaggio obbligato: solo conquistando i tre punti sarà possibile continuare a sperare nella salvezza e mantenere vive le possibilità di conquistare i play out, evitando la retrocessione diretta.



Una partita che si preannuncia combattuta, con la squadra algherese determinata a ottenere il massimo risultato. Oltre al successo sul campo, la FC Alghero dovrà però guardare anche ad altri risultati, in particolare nei campi di squadre che si trovano nelle parti basse della classifica. Sul fronte squadra, arrivano segnali incoraggianti per il tecnico algherese Tommaso Movilli, che potrebbe recuperare alcuni giocatori dall’infermeria, soprattutto nel reparto avanzato. Un aspetto che potrebbe rivelarsi determinante in una gara in cui serviranno concretezza e incisività sotto porta. Clima di attesa e concentrazione, dunque, in casa FC Alghero: novanta minuti che valgono una stagione intera.



Nella foto: i giovani fuoriquota Riccardo Porcu classe 2009 e Gabriele Cuscuzzu classe 2010