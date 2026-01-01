Cor 12:37 Fc Alghero, amara retrocessione Si chiude con una sconfitta e con l’amaro addio alla Prima Categoria la stagione della Fc Alghero, superata in trasferta dal Badesi con il punteggio di 3-2 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni



ALGHERO - La squadra giallorossa parte subito forte e all’8’ costruisce una clamorosa occasione da gol: Peana apre sulla sinistra per Riu, cross perfetto per Pintus che, a tu per tu con il portiere di casa, spreca calciando fuori. Al 18’ ancora Fc Alghero pericolosa con Raimondo Serra che, servito da Pintus, conclude di prima intenzione trovando soltanto l’esterno della rete. Al 21’ si vede il Badesi con Ehichioya, ma Dore è superlativo e respinge. Passa appena un minuto e la Fc Alghero torna a rendersi insidiosa: bella triangolazione tra Pintus e Riu, con quest’ultimo che costringe Sircana alla deviazione in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è lo stesso Riu a svettare più in alto di tutti e a firmare il gol dello 0-1.



Gli ospiti continuano a spingere e al 25’ sfiorano il raddoppio con Pintus che centra la base del palo sinistro. Il Badesi reagisce al 32’ con la traversa colpita da Martini, mentre al 44’ è ancora Ehichioya a impegnare Dore, bravo a deviare in corner un tiro ravvicinato. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per un contropiede della Fc Alghero con Raimondo Serra. Nella ripresa il Badesi trova il pareggio al 54’ con Martini. I padroni di casa crescono col passare dei minuti: al 76’ Cutrupi prova la conclusione ma Dore salva in corner, mentre al 79’ Fauli calcia sull’esterno della rete.



La svolta arriva all’81’, quando un retropassaggio errato di Peana favorisce l’inserimento di Martini che supera l’incolpevole Dore in uscita e firma il 2-1. All’89’ il Badesi cala il tris con Capra. La Fc Alghero non molla e un minuto dopo accorcia le distanze grazie a Pintus, che in diagonale da destra batte Sircana per il definitivo 3-2. Nel finale spazio anche per il giovanissimo portiere Valerio Marras, classe 2009, all’esordio con la maglia della prima squadra. Per la Fc Alghero si chiude così una stagione difficile e dolorosa, culminata con la retrocessione e l’addio alla Prima Categoria.